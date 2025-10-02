日本拉麵大解密！始祖是中國？拉麵≠「拉」麵　名字竟與歧視有關

在日本，拉麵無疑是最受歡迎的國民美食，身影遍布大街小巷，更成為許多香港人心中的日本美食首選，從平價日常到精緻奢華，選擇極為豐富。然而，這道代表性的日本料理，其根源竟非來自日本本土！究竟是什麼原因，讓拉麵從異國料理蛻變為無可取代的日本文化指標？



從異國湯麵到國民美食 —— 拉麵的日本化起點

拉麵的雛形可追溯至19世紀，隨著日本開港通商，中國將中式湯麵（當時被稱為「支那麵」）帶入日本，並傳入橫濱、神戶等地的中華街。

日本拉麵以前被稱為「支那麵」（圖片來源：新橫濱拉麵博物館）

在1910年，東京淺草出現了首間拉麵專賣店「來來軒」。老闆尾崎貫一深知日本人的口味偏好，特別聘請了中國廚師，將中式湯麵改良成日本人更熟悉的醬油風味「支那麵」，隨即一炮而紅，也帶動了橫濱中華街流動攤販的興起。

然而，真正讓日本拉麵在全國遍地開花，則是第二次世界大戰後的歷史轉捩點。當時日本糧食短缺，美國提供可用作製拉麵的小麥粉作為緊急援助，加上有大批從中國戰場歸來的日本士兵，便使拉麵漸漸普及，成為日本的民間美食，並因地制宜地發展地域風味，變化無窮無盡。現在日本更有「三大拉麵」，分別為北海道札幌拉麵、福岡博多拉麵和福島喜多方拉麵。

「ラーメン」不是「拉麵」！ 因歧視風波而改名？

日本麵店一直沿用「支那麵」的名稱，直至1922年，札幌一家餐館「竹家食堂」老闆大久昌治，目睹顧客將中國廚師稱為「清國奴」，並語帶嘲諷地進行點餐。為了杜絕歧視風氣，大久昌治將「支那麵」改為與中國拉麵發音相近的「ラーメン」（日文發音：ramen）。隨著這個用語的流傳，札幌成為日本第一個普遍使用「拉麵」的城市，再漸漸地普及於日本全國。

現在仍然有日本拉麵店保留「支那麵」的稱呼。（網上圖片）

然而，雖然同為「拉麵」，但此「拉麵」非彼「拉」麵。中式拉麵的核心在於雙手「拉」製成麵，將手藝聚焦於麵條本身；而日本拉麵則沿用了烏龍麵或蕎麥麵的製法，採用「手打」或「機器打麵」，再用切刀切成麵條。日本的「拉麵」，其實只是音譯的結果，本身並沒有「拉」的製麵技藝。

細心留意亦會發現，大部分日本拉麵店的招牌或菜單上，會寫著片假名的「ラーメン」，而非漢字的「拉麵」——後者僅是翻譯的名稱。

日本拉麵店會使用片假名「ラーメン」而非「拉麵」（圖片來源：Pouch）

靈魂湯底的品嘗之道 為何湯不喝完是「0尊」的表現？

一般而言，日本拉麵湯底分為魚介類湯底、動物系湯底及蔬菜類湯底。比起對麵條技藝的鑽研，日本拉麵更強調湯頭特色與配料的豐富度。日本拉麵師傅深信湯底是拉麵的靈魂，對此抱持著絕對的尊重。

他們往往需花費數小時甚至數天熬煮，萃取食材精華、嚴格過濾雜質、精準控制調味，且湯頭通常只有兩天的使用期限，極致嚴謹。因此，在師傅眼中，食客若在拉麵中加入其他調味，或是沒有把湯底喝光，都會被視為是對他們的不尊重。

「蔦」是日本首間獲得米芝連一星推薦的拉麵店。（圖片來源：Japanese Soba Noodles 蔦＠Facebook）

正如首間獲得米芝蓮一星拉麵店「蔦」的老闆兼廚師大西祐貴所強調的，拉麵湯底品嘗時機至關重要：當拉麵端到面前，即是最佳品嘗時刻。食客應先聞香氣，然後單獨品嘗湯頭、配料及麵條享用。因為一旦將麵條與湯充分攪拌，就會改變湯頭最初、最完美的味道。

日本全國擁有超過25,000家拉麵店（網上圖片）

時至今日，日本全國已經擁有超過25,000家拉麵店，也是世界上擁有最多米芝蓮星級推介拉麵店的國家。經過數十年的沉澱與發展，日本拉麵亦毫無疑問地成為日本飲食文化的最強代表，成功將日式拉麵的匠人精神推向了國際大眾的視野，徹底確立了其在全球美食地圖上的崇高地位。

