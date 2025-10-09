大閘蟹/青蟹/花蟹5款蟹挑選大全　腹臍殼色是關鍵5類人忌食免傷腎

螃蟹挑選｜吃大閘蟹季節又回歸啦，這個季節，螃蟹不僅肉質豐滿，連蟹膏也格外甘香，是不可錯過的美味。隨著首兩批大閘蟹共300公斤，由江蘇運到香港，這個時令美食也正式登場。



面對琳琅滿目的螃蟹，該怎麼挑選呢？從螃蟹的種類、公母到肥瘦，都是一門學問。以下要跟大家分享大閘蟹、青蟹、花蟹、三點蟹、石蟳怎麼挑？

大閘蟹挑選｜青背、白肚、黃腳、金毛 忌配濃茶

大閘蟹其濃郁甘香的蟹黃最受歡迎，外觀上遵循「青背、白肚、黃腳、金毛」的原則。（485808646@小紅書）

大閘蟹其濃郁甘香的蟹黃最受歡迎，外觀上遵循「青背、白肚、黃腳、金毛」的原則為佳。俗話說「農曆八月挑雌，九月過後選雄」，可依據腹臍的形狀，圓形為雌，尖形為雄來分辨。

挑選方法：

1. 選蟹殼呈墨綠色

2. 選蟹肚潔白

3. 蟹腳絨毛金黃挺拔

4. 透過凸出飽滿的蟹臍來判斷其肥滿度

5. 翻一翻蟹身或輕觸眼睛，若反應靈敏，就代表夠新鮮。

最佳品嚐期：產期為農曆8月至12月，其中11月的肉質最為細緻有彈性。

建議食法：適合清蒸，並搭配薑醋去寒。

食用禁忌：應避免與柿子、濃茶和啤酒同時食用。



青蟹挑選｜海上人參2大類：肉蟹、膏蟹

青蟹素有「海上人參」的美稱，是重要的食用蟹類。這種蟹因其青綠色的外殼而得名，不僅肉質鮮美、結實，營養價值也相當高，是許多海鮮愛好者的首選。青蟹主要分為兩大類：肉質飽滿的肉蟹（雄性青蟹），以及蟹膏肥美的膏蟹（雌性青蟹）。

青蟹，這種蟹因其青綠色的外殼而得名，不僅肉質鮮美、結實，營養價值也相當高，是許多海鮮愛好者的首選。（608002575@小紅書）

挑選方法：

1. 選蟹殼呈黑綠色有光澤的，並對著光線看蟹殼鋸齒頂端是否不透光，以判斷是否肥滿。2. 檢查腹部是否凸出且結實，若為白色或透明則表示肉質較少。

3. 螯足絨毛叢生且堅硬厚實

4. 翻一翻蟹隻，能迅速翻回正面的都是活力強、肉質飽滿的上選。

肉蟹｜肉多爽甜 避風塘炒最惹味

蟹蓋堅硬呈青褐色，腹部呈尖長的三角形，且八條腿上都長有絨毛。其肉質以豐厚扎實為主，尤其蟹鉗及蟹身部分肉多飽滿。

最佳品嚐期：9月至11月

建議食法：蟹肉口感爽甜結實，適合以避風塘炒或烤焗等方式烹調。



青蟹分類鑒別（海尋灣）

膏蟹｜蟹膏肥美 口感軟糯綿密

腹部呈圓形或橢圓形，較大且飽滿；腿部只有兩隻螯有絨毛。其以蟹膏肥美豐腴著稱，每逢夏季開始產卵，蟹膏稠密結實，口感軟糯綿密，帶有微甜甘香。

最佳品嚐期：7月至10月

建議食法：肉少膏多，最適合品嚐蟹膏。建議以原隻清蒸或薑蔥炒的方式烹調。



花蟹｜肉質細緻 顏色鮮豔風味絕佳

花蟹甲殼帶有高貴鮮明的橘紅色斑紋，肉質細緻、淡雅且扎實，帶有清甜的海水鮮味。（229915601@小紅書）

花蟹甲殼帶有高貴鮮明的橘紅色斑紋，肉質細緻、淡雅且扎實，帶有清甜的海水鮮味。其蟹膏和蟹黃也比其他同類品種更為豐滿。

挑選方法：

1. 輕敲蟹眼，若能靈活閃動且口中吐著泡沫，表示活力十足。

2. 觀察外觀，挑選外殼堅硬、顏色鮮豔的個體。

3. 輕輕按壓腹部，若感覺堅實飽滿，代表蟹肉豐厚。

4. 檢查蟹足是否結實、硬挺且完整無斷裂。

最佳品嚐期：9月至12月

建議食法：適合清蒸、煮粥、燴炒，或做成避風塘炒蟹。



三點蟹｜蟹殼薄軟 腹臍色愈紅越肥美

三點蟹甲殼上有三個顯著的暗紫色紅點，故俗稱「三點仔」。（42294525848@小紅書）

三點蟹甲殼上有三個顯著的暗紫色紅點，故俗稱「三點仔」。其肉質細嫩，蟹黃與蟹膏豐滿滑順，口感鮮甜，且因蟹殼薄軟，無需工具即可輕鬆食用，價格實惠，CP值高。

挑選方法：

1. 觀察外觀，挑選蟹殼呈青色且堅硬、腹部飽滿厚重的個體。

2. 檢查蟹小腿，若堅硬難捏，則代表肉質飽滿。

3. 觀察腹臍，顏色越紅、越結實，代表越肥美；若要挑選母蟹，可觀察蟹蓋兩邊尖角是否帶有黃紅色澤。

4. 若螃蟹反應敏捷、蟹腳結實，就代表非常新鮮。

最佳品嚐期：9月至11月。

建議食法：三點蟹的吃法多樣，除了最常見的清蒸來保留其原始鮮甜外，也適合薑蔥快炒、煮粥等。



石蟳｜肉質Q彈 絲絲分明

石蟳的甲殼厚實堅硬，帶有粗糙的顆粒感和兩隻粗壯的大螯。（itoyoritai@Instagram）

石蟳的甲殼厚實堅硬，帶有粗糙的顆粒感和兩隻粗壯的大螯。其肉質Q彈且絲絲分明，帶有濃郁的鮮香味，風味獨特。

挑選方法：

1. 觀察外殼是否厚實、堅硬，且帶有明顯的顆粒狀突起，這代表石蟳成熟肥美。

2. 用手掂量重量，感覺越重越好，這表示肉量豐富。

3. 輕輕按壓腹部或蟹腿關節處，若感覺堅硬扎實，則代表肉質飽滿。

最佳品嚐期：10月至隔年1月

建議食法：適合清蒸、煮湯或火鍋。



螃蟹好處｜抗氧強身4大好處

螃蟹富含優質蛋白質、礦物質（如鈣、鋅、鐵）和維他命，有助於身體組織的修復與生長，並能增強免疫力。此外，螃蟹也含有硒等抗氧化物質，有助於抵抗衰老。在傳統醫學中，螃蟹更被認為有清熱解毒、活血通絡的功效。

螃蟹富含優質蛋白質、礦物質（如鈣、鋅、鐵）和維他命，有助於身體組織的修復與生長，並能增強免疫力。（AI圖片生成）

1. 優質蛋白質來源：螃蟹肉富含高品質蛋白質且脂肪含量低，熱量也低，有助於肌肉的修復與生長，尤其適合運動人士，是補充蛋白質的良好飲食來源。

2. 增強免疫力與抗氧化：螃蟹含有豐富的硒與蝦紅素，這些都是強效的抗氧化物質，能幫助中和體內自由基，有助提升免疫力。

3. 促進心血管健康：螃蟹富含奧米加3（Omega-3）脂肪酸，能幫助降低壞膽固醇，促進血液循環，從而降低罹患心臟病與中風的風險。

4. 強化骨骼：螃蟹提供多種礦物質，特別是磷和鈣，這些營養素能強化骨骼。

螃蟹禁忌｜三高腸胃虛寒 5類人忌食

雖然螃蟹是美味又營養的佳餚，但並非人人都適合享用。以下是一些應謹慎食用螃蟹的人群。

1. 對螃蟹過敏者：對海鮮或螃蟹有過敏史的人應完全避免食用，因過敏反應可能十分嚴重。

2. 患有三高者：螃蟹的蟹膏、蟹黃富含膽固醇，對高血脂、高血壓患者容易造成負擔。

3. 腸胃虛寒者：螃蟹本身屬性偏寒，平時腸胃虛弱的人食用後，可能引起腹脹、腹瀉等腸胃不適反應。

4. 孕婦與哺乳期婦女：孕婦應謹慎選擇和食用螃蟹，因為生冷食物可能有導致流產或早產的風險。同時，某些海鮮可能受到環境污染，建議孕期和哺乳期婦女在食用前多加注意。

5. 腎臟病患者：螃蟹富含蛋白質和磷，腎臟功能不佳者應控制攝取量，以免加重腎臟負擔。