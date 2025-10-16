藥膳麵包爆紅1分鐘賣50個！年輕人朋克養生熱潮茯苓黃芪必選8款？

藥膳麵包｜中藥麵包｜藥膳麵包近期在國內迅速走紅，每個清晨來到中醫院排隊的更以年輕人為主，不是為了看病，而是為了買麵包。揚州市中醫院的藥膳麵包上市首日，一小時內就售出數千個，甚至有人形容比搶演唱會門票更瘋狂。這種藥食同源的養生麵包席捲全國，更與年輕人「朋克養生」的心態完美契合。然而，這些藥膳麵包真的人人適合嗎？



揚州市中醫院的藥膳麵包掀起了年輕人朋克養生的新潮流。（欣文豆＠小紅書）

面對這股中醫藥膳麵包的風潮，許多網友紛紛前往中醫院排隊搶購。尤其是揚州市中醫院的藥膳麵包，其程度更是火爆。

藥膳麵包｜1分鐘售50個！枸杞原漿牛角包 茯苓山藥貝果

揚州市中醫院首日開賣一分鐘售出數千個包，以3000個包計，即平均每分鐘至少賣50個！此外，普洱市人民医院麵包房亦日銷3000個，開封中醫院的黃芪養生包、茯苓山藥貝果；天津中醫藥大學第一附屬醫院的荷葉消暑包、五黑粉、五紅粉、五黃粉麵包；北京同仁堂枸杞原漿牛角包等都很熱賣，即使柳州中醫院東院沒沒設藥膳坊，也推出四君子焦糖五行主题中藥奶茶、養生糖水、甜點和藥膳燉湯等。

年輕人「朋克養生」生活態度：飲啤酒加杞子、熬夜敷面膜

藥膳麵包，中藥與麵包結合，不僅味道可口、賣相吸引，還具保健作用。這種藥食同源的新中式養生熱潮，漸漸成了年輕人的生活一部分。所謂朋克養生，「朋克」是音譯Punk，代表一些反主流的青年文化，帶點放緃不羈、自我表達的生活態度。「朋克養生」，就是「一邊朋克，一邊養生」。如飲啤酒加杞子、熬夜敷面膜、泡人參茶等。對年輕人而言，這些藥膳麵包追求的，不僅是食物本身的美味，更是一種心理上的「養生滿足感」。

不過，中醫強調，這些藥膳麵包，並非透過日常飲食來預防疾病、調理身體。而藥膳麵包正是基於這一理念，創造出既美味又具養生效果的麵包。

中醫麵包之所以走紅，是因為它精準地抓住了年輕人「朋克養生」的心態。（438890673@小紅書）

中醫藥膳麵包的風潮席捲全國，不僅專門的麵包店，不少醫院、藥廠等都紛紛跨界買麵包，設立了專門的藥膳麵包店，價格從10元到25元（人民幣）不等。將傳統草本與現代烘焙完美融合，打造出多款健康新穎的麵包。

最受歡迎8種中醫藥膳麵包類型

1. 黑芝麻核桃麵包：養髮潤髮

黑芝麻核桃包主打養髮潤髮和健腦。黑芝麻能滋養肝腎、補益精血，有助於改善因精血不足引起的白髮、脫髮和頭暈等問題；核桃富含豐富的奧米加3（Omega-3）脂肪酸，能健腦益智、改善記憶力。

黑芝麻核桃包：這款麵包主打養髮潤髮和健腦。（Likyt_1210@小紅書）

食用禁忌：

1. 對堅果或芝麻過敏、腸胃功能不佳、或患有腎臟疾病的人應謹慎食用。

2. 避免與富含單寧酸或草酸的食物如茶、咖啡、菠菜等同食，以免影響營養吸收。



2. 八珍司康：氣血雙補

八珍司康的重點是八珍粉，這是一種傳統中醫的經典補氣血配方。它結合了「四君子湯」的黨參、茯苓、白朮、甘草，主治健脾益氣；以及「四物湯」的熟地、當歸、川芎、白芍，主治補血活血。因此，八珍司康具備氣血雙補的功效，能幫助改善因氣血不足而導致的疲勞、臉色蒼白、頭暈等問題。

八珍司康的核心在於其使用的八珍粉，這是一種傳統中醫的經典補氣血配方。（669015572@小紅書）

食用禁忌：

1. 八珍司康屬於溫補性質，若本身容易上火、口乾舌燥或正處於感冒、發炎期間，應避免食用，以免加重症狀。

2. 八珍湯中的當歸和川芎有活血作用，孕婦若食用不當可能影響健康，而經期女性若經血量大也應避免。



3. 黃芪芋泥麵包：補氣助消化

黃芪芋泥麵包以黃芪為核心，融入芋泥與天然穀物，口感鬆軟香甜，營養豐富。黃芪：味甘，性微溫，《神農本草經》記載其「主值，久敗瘡，排糧止痛，補虛」，能補氣固表、利水消腫，適合氣虛乏力或有水腫困擾的人。芋泥：味甘，性平，富含膳食纖維與澱粉，具有健脾養胃、潤腸通便的功效，有助於消化，特別適合脾胃虛弱、食慾不振者。

黃芪芋泥麵包以黃芪為核心，融入芋泥與天然穀物，口感鬆軟香甜，營養豐富。（9492089786@小紅書）

食用禁忌：黃芪性溫，如果本身體質偏熱、容易上火，或正處於感冒、發炎期間，食用後可能會加重症狀。



4. 蕎麥茯苓山藥吐司：減肥去濕

蕎麥茯苓山藥吐司融合蕎表營養與茯苓、山藥藥效，口感軟，健康美味。蕎麥富含膳食纖維與蘆丁，能促進消化、穩定血糖，並幫助控制體重；茯苓則有健脾寧心、利水滲濕的功效，有助於改善睡眠並增強免疫力；而山藥則能健脾養胃、益肺補腎。這三種食材的結合，能同時調理脾胃、滋補身體。

蕎麥茯苓山藥吐司融合蕎表營養與茯苓、山藥藥效，口感軟，健康美（mo168114@小紅書）

食用禁忌：蕎麥是一種常見的過敏原，對蕎麥過敏的人應完全避免。



5. 桑葚茯苓枸杞麵包：滋陰補肝

桑葚茯苓枸杞麵包融桑葚、茯苓、枸杞藥效，營養均衡。桑葚味甘酸性寒，能滋陰補血、潤腸，並具有抗氧化和改善視力的作用；茯苓味甘淡性平，有助於利水滲濕、寧心安神，對於改善水腫和口乾有幫助；而枸杞味甘性平，主要功效是滋補肝腎、明目養顏，這些藥材搭配一起，能達到由內而外的調理效果。

桑葚茯苓枸杞麵包融桑葚、茯苓、枸杞藥效，營養均衡。（兜米糖＠小紅書）

食用禁忌：若曾對桑葚或枸杞等任何一種成分過敏，應完全避免食用。



6. 百合蓮子安神麵包：安神助眠

百合蓮子安神麵包口味清淡優雅，帶有天然的清甜特別適合壓力大、睡眠品質差的人。這款麵包將傳統中藥材百合和蓮子融入其中，百合潤肺止咳、清心安神、美容養顏；蓮子健脾止瀉、養心安神。這兩種食材在中醫中都有清心安神的作用，能幫助舒緩情緒、緩解精神壓力。

百合蓮子安神麵包口味清淡優雅，帶有天然的清甜特別適合壓力大、睡眠品質差的人。（Chelsey_XXXX@小紅書）

食用禁忌： 蓮子雖能健脾，但如脾胃虛寒嚴重，容易腹瀉或腹脹者，應少量食用。



7. 甘麥大棗麵包：舒緩情緒

甘麥大棗麵包，以甘草、小麥和紅棗為主，甘草能補脾益氣、清熱解毒；小麥能養心安神、除煩；而紅棗則能補中益氣、養血安神。這三種食材合在一起，能養心安神、緩解精神緊張和情緒不穩定，對於因壓力大、焦慮而導致的失眠、心神不寧等症狀有輔助調理作用，是現代人舒緩情緒、滋養身心的健康選擇。

甘麥大棗麵包，以甘草、小麥和紅棗為主。（669015572@小紅書）

食用禁忌：糖尿病患者應適量吃，麵包中的小麥和紅棗會影響血糖水平，食用前應諮詢醫生或營養師。



8. 當歸羅漢果麵包：潤肺止咳

當歸羅漢果麵包融合當歸藥效與羅漢果甜美，口感香甜，營養豐富。當歸味甘辛性溫，能補血活血、調經止痛，有助於改善手腳冰涼及養顏潤膚。羅漢果清熱潤肺、化痰止咳能緩解咽喉腫痛，含膳食纖維，潤腸通便，改善便秘。

當歸羅漢果麵包融合羅漢果甜美與當歸補血活血、養顏潤膚的功效。（105909696@小紅書）

食用禁忌：當歸有活血功效，懷孕期間若食用不當可能影響胎兒，而經期經血量大者也應避免，以免經血過多。



許多中醫師們對於將藥材融入麵包的做法，普遍持謹慎但開放的態度。他們認同這是一種新穎的「藥食同源」理念推廣方式，但同時也存在不少質疑和保留意見。正如《人民日報》曾報道，一名北京三甲醫院的中醫科醫生指出，中藥的專業性很強，每種食物的偏性不同，而每個人的體質各異，適合的配方也不同。中藥餐飲不等同於藥品，消費者對此必須保持理性。