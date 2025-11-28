一周吃多少蛋防高血壓降心血管病死亡？儲存雞蛋3謬誤 愈放愈多菌

雞蛋，幾乎是家家戶戶的餐桌上的「常客」，但很多人卻不敢吃。每天吃一個蛋，究竟是「營養幫手」還是「血脂推手」？血脂高的人到底能不能吃雞蛋？膽固醇高的人能吃蛋黃嗎？



別急，今天這篇文章，一次性把所有關於雞蛋的疑慮說清楚！

雞蛋，真的是「血脂推手」嗎？

一直以來，「雞蛋升高血脂」的說法讓不少人對它心存顧慮，尤其是血脂異常人群，更是不敢輕易吃蛋黃。但事實真是如此嗎？

先說結論：適量吃雞蛋，並不會影響血脂水平。



雖然雞蛋中的脂肪含量不低，但飽和脂肪的含量並不高，且還有對調節血脂水平有利的卵磷脂。雞蛋黃中的膽固醇含量高也不假，但並不一定都會被人體吸收。人體血液中約70%的膽固醇都是身體自己合成的，吃進去的只佔一小部分。且當攝入的膽固醇多了，身體自己合成的量就會相應減少。

所以，對一個血脂代謝正常的人來說，每天吃個雞蛋並不會引起血脂飆升。①

這一結論，也得到了多項權威研究的支持。2025年發表在《營養素》雜誌的一項研究用近6年時間，追蹤了8756名70歲以上的老年人。結果發現，每周吃1～6個雞蛋的老年人，與幾乎不吃雞蛋者相比：

心血管病死亡風險降低29%

全因死亡風險降低15%



即使是患有血脂異常的參與者，每周吃1～6個雞蛋，心血管疾病死亡風險也降低27%。也就是說，適量食用雞蛋，對於血脂異常的人來說，仍然可以帶來健康益處。②

研究截圖（《營養素》雜誌）

2023年《營養素》上的一項研究目光對準30~64歲的人群，結果同樣印證了雞蛋的健康價值：與每周吃少於5個雞蛋的人相比，每周攝入≥5個雞蛋的人，患2型糖尿病的風險顯著降低28%，高血壓風險降低32%。③

對於血脂異常人來說，吃雞蛋關鍵在於「適量」而非「禁止」。根據《成人高脂血症食養指南（2023）》，高膽固醇血症者每天膽固醇攝入量應該控制在200毫克以內，約為1個雞蛋的量，如果日常飲食中沒有其他高膽固醇的食物，那麼一天可以吃不超過1個雞蛋，一周不超過5個④。

也就是說，一天一個蛋，完全沒問題，只要注意別同時攝入過多其他高膽固醇食物。

這樣吃雞蛋，讓身體很受傷

雞蛋雖好，不會吃卻讓身體很受傷，尤其是以下幾種常見錯誤：

錯誤1：洗了再存，越存越髒

雞蛋殼表面有一層天然的「保護膜」，能有效封閉氣孔，阻擋沙門氏菌等外界病菌侵入。水洗會破壞這層屏障，導致殼上氣孔張開，外界微生物反而更易進入內部。

正確做法：如果蛋殼表面比較乾淨，無需清洗，直接冷藏保存即可。如果沾染了明顯污物，可以進行清洗，但清洗後必須儘快食用，不宜長期存放。購買時優先選擇表面潔淨的雞蛋。每次不必買太多，做到「少買、快吃」，確保新鮮。



錯誤2：室温存放，加速變質

雞蛋買回來最好放冰箱冷藏，其最佳保鮮温度是4℃左右。常温下不僅容易滋生細菌，還會加速營養流失和變質。同時要注意和肉、蔬果等分開存放，避免交叉污染。

正確做法：放在冰箱保存，擺放時將雞蛋尖頭朝下、大頭朝上，能讓內部氣室保持完整，減少病菌侵入，延長保鮮期。⑤



錯誤3：吃溏心蛋、開水沖蛋

要有效殺滅雞蛋中的沙門氏菌，通常需要將蛋黃中心温度持續加熱至70℃以上。溏心蛋的蛋黃處於半流體狀態，開水沖蛋也因作用時間短，都難以達到徹底殺菌的效果。

正確做法：為確保安全，尤其是老人、兒童、孕婦及免疫力較弱者食用時，務必烹飪至全熟（蛋白和蛋黃完全凝固）。吃溏心蛋儘量選擇經過檢測的可生食無菌蛋。



健康吃雞蛋，最推薦這幾種做法

1. 推薦的做法

水煮蛋：

最推薦的做法，無需額外加油，能最大程度保留優質蛋白、卵磷脂等營養。

蒸蛋羹：

質地柔軟易吸收，適合消化功能較弱的老人和小孩。蒸制時温度能穩定在100℃，殺菌徹底，還能搭配少量蔬菜碎、蝦仁，讓營養更均衡。

清湯荷包蛋：

水燒開後轉小火，打入雞蛋煮3～5分鐘，直到蛋黃完全凝固再出鍋。避免煮制時間過短形成「溏心荷包蛋」。

2. 不推薦做法

油炸蛋：

高温油炸會讓雞蛋吸收大量油脂，熱量翻倍，還可能破壞部分營養，不利於體重和血脂控制。

重油炒蛋：

炒雞蛋時放過多油，不僅增加脂肪攝入，還可能因油脂過熱產生有害物質。

未熟透的炒蛋：

炒蛋時追求「嫩滑」而炒得半生不熟，同樣存在沙門氏菌殘留的風險，一定要炒至完全凝固再食用。

相關文章：烚蛋炒蛋煮蛋5貼士 點食營養吸收多1倍？生或熟啲好？

+ 3

