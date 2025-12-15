劍橋研究：大腦關鍵5階段32-66歲黃金穩定期！5階段宜吃什麼護腦?

護腦飲食｜別急著說自己老，科學證實你可能還在「青春期」！有最新研究發現，原來人的大腦有「5大關鍵階段」、即有4個重要的轉捩點，32-66歲才是大腦的黃金穩定期，在這階段宜吃什麼保護大腦健康？



大腦分5個主要階段，其中會有4個重要轉折點。（Mikael Blomkvist@pexels）

護腦｜英國研究：大腦分5個主要階段

這項研究由英國劍橋大學MRC認知與腦科學部門主導，研究團隊對3802名年齡介乎0-90歲的受試者的大腦進行了分析發現人的大腦結構共分成5個主要階段，從出生到老有4個關鍵「轉折點」代表著大腦發展路徑上的四次轉折。

1. 第一階段：0至9歲 學習和認知能力提升

從嬰兒到兒童，大腦的發展模式主要由「神經網路鞏固」所主導，在此階段大腦會主動刪減嬰兒時期過度生長的多餘連結（突觸），留下最精準、最有效率的線路，因此孩子的學習和認知能力會突飛猛進。

多吃雞蛋（特別蛋黃）兒童時期足夠的膽鹼可以讓兒童的大腦更靈活、專注力更好。（Alexas_Fotos@pixabay）

建議：多吃雞蛋（特別蛋黃），一個中等大小的蛋黃約含186克膽鹼，可以讓兒童的大腦更靈活、專注力更好。最好煮熟，避免給幼童吃半熟蛋、溫泉蛋。



2. 第二階段：9至32歲 真正的青春期

第一個轉折點出現在9歲，即「青春期」，此時大腦中的白質（負責加速資訊傳輸）達到飽滿的狀態，讓整個神經網路的運作效率達到最佳巔峰，但同時罹患精神健康疾病的風險也會增加。

9至32歲這個年齡層可多吃富含維他命B群的食物如菠菜、花椰菜、糙米、燕麥等。（Kost9n4@pixabay）

建議：這個年齡層（青春期到青年期）常面臨學業與職場壓力，多吃富含維他命B群的食物如菠菜、花椰菜、糙米、燕麥等。



3. 第三階段：32至66歲 大腦成長期

32歲是大腦的第二個轉折點，此時白質體積達到高峰，讓傳遞訊息的速度與效率達到最佳狀態。代表著大腦的「成長期」正式開始，將進入長達30年的黃金穩定期。

在32至66歲期間可吃三文魚等深海魚類富含奧米加3（Omega-3），能保護神經細胞免受氧化壓力損傷。（Caroline Attwood@unsplash）

建議：每周至少吃1次深海魚類（三文魚、秋刀魚等），富含奧米加3（Omega-3），能保護神經細胞免受氧化壓力損傷，同時還能保護心臟血管健康。



4. 第四階段：66至83歲 大腦早期老化期

66歲是第三個轉折點，大腦進入「早期老化期」白質會開始退化，降低大腦的整體運作效率。研究人員表示，在此階段，大腦的防禦力會減弱，容易受到高血壓等身體疾病的影響。

66至83歲期間，可多吃高鉀食物，有助降血壓。（Anastasia Eremina@unsplash）

建議：由於66歲這個階段期間，大腦容易受到高血壓等身體疾病的影響，多吃高鉀食物（如：香蕉、番茄、南瓜、菠菜等）有助降血壓。



5. 第五階段：83歲以上 最終階段思考能力下降

83歲是第四個轉折點，進入「晚年老化期」，全腦連接性進一步下降，大腦的功能運作開始高度倚賴少數仍保有強連結的特定腦區，導致綜合思考能力下降，記憶與注意力分散。

83歲以上期間，優先補充優質蛋白質，豆腐、豆漿等豆製品。（Polina Tankilevitch@pexels）

建議：這個階段的長者通常咀嚼能力不太好，可多補充豆腐、豆漿等豆製品補充蛋白質且無需費力氣咀嚼。

