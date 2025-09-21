早餐吃1類食物快餓易肥？醫揭健康早餐3要點　頭腦靈活減心血管病

早餐常被稱為一天中最重要的一餐，因為人體能量的補充有賴腸胃的吸收與消化。中醫理論認為，胃為「水穀之海」，在早晨7至9點屬於胃經運行最旺盛的時段，此時進食能幫助養分的吸收與利用，對於全天的精力與專注力都有顯著幫助。因此，台灣中醫師王大元表示，若能在此時間內選擇合適的食物，不僅能讓消化系統運作良好，也能讓整個上午保持活力。



早餐後快速飢餓 與GI值密切相關

許多人會發現，即使有吃早餐，卻在短時間內很快又感到飢餓。台灣王大元醫師指出，這種情況與升糖指數（GI值）密切相關。高GI食物會使血糖迅速上升，隨後因胰島素大量分泌導致血糖下降過快，進而出現飢餓感。長期攝取高GI飲食，還可能造成脂肪堆積，增加肥胖與代謝疾病的風險。因此，早餐選擇的關鍵不只是有沒有吃，而是要選擇對血糖影響較平穩的食材。

早餐潛在健康風險（按圖了解👇👇👇）

高GI與低GI食物 對血糖影響

高GI食物常見於白吐司、精緻麵包、糕點及含糖飲品，這些食物雖能快速提供能量，卻無法維持長久的飽足感。相對地，王大元醫師提到，低GI食物則能延緩血糖上升的速度，減少血糖劇烈波動，並維持血糖濃度的穩定。例如燕麥、全麥麵包、糙米等，都是適合早餐攝取的選擇。長期以低GI食物為主食，能減少胰島素過度分泌的負擔，並幫助維持代謝健康。

高纖維與低加工食材 保留較多養份

在挑選早餐時，台灣王大元醫師建議，應優先考慮高纖維與低加工的食材。高纖維食物能延緩腸胃吸收速度，減少血糖急速上升，也有助於維持腸道蠕動與排便規律。例如蔬菜、水果、全穀類、堅果等，都是良好的來源。加工度低的食物，如未精製的穀物或天然食材，能保留較多營養成份，並降低飲食對血糖的負擔。透過正確的搭配，早餐能同時兼顧能量補充與代謝健康。

3招吃早餐小秘訣（按圖了解👇👇👇）

色胺酸為血清素前驅物 可調節情緒

除了血糖控制之外，早餐還能影響大腦情緒的穩定。色胺酸是一種重要胺基酸，能作為血清素的前驅物，參與腦部情緒調節。台灣王大元醫師表示，若早餐中加入富含色胺酸的食材，例如雞胸肉、雞蛋、三文魚、燕麥、芝麻、堅果、牛奶及香蕉，能幫助大腦維持血清素濃度，進而穩定情緒，減少焦躁與疲憊感。對需要長時間專注或面對高壓環境的人而言，這類食材特別具有價值。

中醫師推薦 正確早餐搭配建議

一份良好的早餐應兼顧三大要點：低GI、高纖維以及含有足夠蛋白質與色胺酸。台灣王大元醫師舉例，早餐以燕麥片搭配鮮奶，再加上一些堅果與香蕉，不僅能延緩血糖波動，也能提升飽足感與情緒穩定度。若再搭配一份水煮蛋或烤雞胸肉，便能提供完整的優質蛋白質來源，使早餐成為真正支撐一整天的能量基礎。

10大飲品幫助消化（按圖看清👇👇👇）

早餐很重要 對腦部與身體皆有影響

台灣王大元醫師指出，當早餐以正確的方式搭配，不僅能避免能量快速消耗帶來的疲憊，還能幫助腦部維持清晰思緒。穩定的血糖供應能讓腦細胞獲得充足能量，減少注意力渙散與情緒波動。而腸胃若能在早晨時段獲得適度的刺激，消化功能也會更順暢。從短期效果來看，正確的早餐能帶來專注與體力；長期而言，則能降低肥胖、糖尿病及心血管疾病風險。

建立健康早餐日常習慣 吃出一天活力

早餐不只是填飽肚子，更是一種調整代謝與情緒的方式。台灣王大元醫師呼籲，掌握「在正確時間進食」、「選擇低GI與高纖維食物」及「補充足夠蛋白質與色胺酸」三項原則，就能讓早晨成為提升活力與維持健康的重要起點。每天堅持良好的飲食習慣，能讓身心狀態逐步改善，使你以更加穩定與充沛的能量迎接一天的挑戰。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

