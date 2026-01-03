貝果Bagel點解中間有個窿？起源3大傳說好味又好運！竟和宗教有關

貝果（Bagel）外酥內Q，特殊的扎實口感有別於一般的麵包。不過，你曾否想過為何貝果的中間有一個洞？這個洞的功能可不只是為了裝飾，背後還實藏著深厚的歷史原因與烘培技巧。



貝果中間為何要有一個洞？真實功能曝光

貝果為甚麼有洞？（01製圖）

反映街頭小販的販售需求

中空造型最早並非為了美觀，而是為了解決販售與保存上的實際問題。14世紀的德國與波蘭，街頭小販會將一圈圈的貝果串在木棍或繩子上，方便放上推車沿街販賣。這種方式讓貝果更容易運送、展示且避免變質，成為當時市集中不可或缺的食物形式。

烘焙技術上有洞讓貝果更好吃

現代雖然不再用繩子販售貝果，但那個洞依然保留至今。這不只是文化傳承的象徵，更有技術上的考量。由於貝果麵糰密度高、偏硬，如果沒有中間的洞，烘烤過程容易造成中心未熟。洞的存在有助熱氣均勻導入，加速內外同時熟成，還能增加表面積，創造出金黃的外皮，提升整體口感。

其他貝果起源的說法

1. 馬鐙致敬

據說1683年，波蘭國王楊·索別斯基擊退土耳其軍後，當地麵包師傅為表敬意，製作出形似馬鐙的麵包來紀念他。德文中「馬鐙」為beugel，與bagel名稱相呼應。

2. 好運象徵

在中世紀歐洲，圓形象徵無限與長壽，常被作為孕婦的祝福禮物。猶太文化中也認為圓形象徵生命循環，與新年食用的圓形哈拉麵包象徵意義相近。

3. 宗教限制

13世紀的波蘭，猶太人曾被禁止烘烤象徵耶穌身體的麵包。當限制解除後，他們被允許製作「水煮麵包」，而中空的麵糰較容易煮透，因此這種造型開始普及。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：貝果中間為何要有一個洞？真實功能曝光！不是為了造型好看】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

