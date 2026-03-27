白蘿蔔煲湯苦澀怎麼辦？內行人教去苦秘訣　加1物瞬間清甜提鮮

白蘿蔔富含多種礦物質與維生素，具有抗老化、增強免疫力及降三高的功效，並且是料理中常見的食材，無論燉湯、滷製或涼拌都十分美味。然而，有時白蘿蔔吃起來會有些許苦澀，影響口感，那麼該如何有效去除苦味呢？內行人們分享多個烹飪技巧，簡單做出清甜美味的蘿蔔料理。



蘿蔔湯怎麼煮才好喝？內行主婦放1物「瞬間提鮮入味」

一名網友在Facebook社團「家常菜」發文表示，自己煮了一鍋白蘿蔔排骨湯，但蘿蔔削了三層皮依然是苦的，因此想詢問有什麼方式可以補救？

問題一出，內行人紛紛提供建議：

「把蘿蔔分段橫切後，你會看到外圈有一層不一樣的，用刀把那層削掉，那層蠻厚的，所以削三層皮也不一定削得乾淨」

「開大火滾到蘿蔔不是透明的，蓋上蓋子悶」

「蘿蔔切塊川燙後煮湯，會去除苦味」

「若外皮已削三層，放糖即可去除苦味，很有用」

「在日本是用洗米後的米糠水先煮一次，再清洗乾淨，再來料理就不苦了」

「有苦味我一律加冰糖」



事實上，台灣農委會曾在Facebook專頁分享，白蘿蔔帶有苦味，通常是因為生長過程中受到環境影響所致。切開後可見蘿蔔分為外圈與內圈，而苦味主要集中在外圈。若想降低苦味，只需去除外層部分，因此削皮時建議削深一點，以提升口感。

如果想在料理時去除蘿蔔苦味，康寶官網則建議，將白蘿蔔的外皮刮掉，可以去除掉白蘿蔔本身的生澀味。去皮後，用流水沖洗數分鐘，再放入加有少許洗米水的沸水中汆燙，也能降低澀味。這是因為白米中的澱粉可幫助去除蘿蔔的苦澀感。汆燙後，料理時適量加入糖，能進一步提升白蘿蔔的鮮甜風味。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：蘿蔔湯怎麼煮才好喝？內行主婦放1物「瞬間提鮮入味」，甘甜清爽不苦澀】

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