白蘿蔔別切走這部位　維他命A高2300倍還高鈣　專家教2種生熟做法

白蘿蔔正值盛產季，但不少人買蘿蔔回家時，第一個動作就是把蘿蔔頭切下丟掉，食農專家指出，這真是太可惜了！因為蘿蔔葉正是蘿蔔的「精華」所在，多項營養價值較白蘿蔔本體高出許多，尤其維生素（維他命）A的前驅物質β-胡蘿蔔素，更高達2300倍。



這些營養素「蘿蔔葉」比「蘿蔔本體」高

台灣食農專家韋恩表示，雖然蘿蔔葉的纖維較粗、味道略帶辛辣，但它的營養價值卻遠超乎許多人想像。以每100克來比較，蘿蔔葉比白蘿蔔本體的營養密度：

蛋白質：約5倍

膳食纖維：2倍

鉀：約1.5倍

鈣：約7倍

鎂：約2.5倍

鐵：約7倍

葉酸：約4倍

維生素C：約4倍

β-胡蘿蔔素（維生素A）：超過2300倍



其中最令人意外的是β-胡蘿蔔素的差異。韋恩指出，蘿蔔葉所含的維生素A是以前驅物β-胡蘿蔔素的型態存在，維生素A不僅與夜間視力、預防乾眼與眼睛疲勞有關，也有助於維持皮膚與腸道黏膜健康，並在免疫力與骨骼、牙齒發育中扮演關鍵角色。

營養師：深綠蔬菜富含維生素A！蘿蔔葉還高鈣

李婉萍營養師則表示，不少深綠色蔬菜富含維生素A，包括油菜心、紅鳳菜都高達1萬單位以上；空心菜甚至達23532單位；菠菜9233單位；紅莧菜、番薯葉分別有8591、5960單位。

李婉萍營養師說明，深綠色蔬菜的好處不只是維生素A，不少深綠色蔬菜還含有豐富的鈣質，甚至比牛奶還高鈣！她指出，一般全脂牛奶每100c.c.含104毫克鈣質，若以蘿蔔葉炒豆乾，每100克就有158毫克、芥藍炒牛肉更含有181毫克鈣質。

蘿蔔葉料理法：醃雪裡紅、打青汁生食熟食皆可

蘿蔔葉怎麼吃？韋恩建議，蘿蔔葉料理法包括醃製成雪裡紅（泡菜）後切碎快炒、加入湯品提升風味，或與其他蔬果一同打成果菜汁，都能兼顧營養與口感。他也說明，日本常見的「青汁」其實是源自戰時糧食短缺，人們於是想到利用白蘿蔔葉打汁，作為補充營養的方式，後來逐漸演變成流行的健康飲品。

