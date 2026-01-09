即溶咖啡熱水沖是錯！攪極唔溶沖前加1物順滑香濃　沖咖啡必學3招

早餐咖啡｜沖咖啡貼士｜不少人想喝咖啡時都會選擇方便快捷的即溶咖啡，但用熱水沖時往往有未溶解的顆粒，喝起來有沙沙的粉末感。其實只要在沖前多做一步，即可沖出一杯香滑濃郁的咖啡。



用熱水沖咖啡容易有未溶解的顆粒，只要多做一步，即可沖出一杯香滑濃郁的飲品。（Fahmi Fakhrudin@unsplash）

早餐咖啡｜即溶咖啡 冷凍乾燥保留原香

即溶咖啡是將沖煮過的咖啡豆浸泡成濃縮液，放入低溫的環境中（ -40℃）凍成冰塊再用機器將其粉碎、研磨成不規則的小顆粒，最後送進真空乾燥室中加熱蒸發掉水分，就會變成顆粒狀的即溶咖啡。這種方法能有效保留咖啡豆的原有風味。

即溶咖啡的製作流程。（AI圖片製成）

早餐咖啡｜沖咖啡前加凍水融化澱粉

即溶咖啡用熱水沖會有顆粒是因為含有澱粉，遇熱結塊無法完全沖開。只要在沖咖啡前加入凍水即可（類似於沖抹茶的方法），這一步能有效化開澱粉，讓咖啡變得跟現煮一樣香濃順滑。

只要在沖咖啡前加入凍水就可讓咖啡變得跟現煮一樣香濃順滑。（AI圖片生成）

1. 在杯中放入咖啡顆粒。

2. 加入適量的凍水將其攪拌均勻。

3. 再加入80℃-90℃左右的熱水即可。



早餐咖啡｜沖咖啡3貼士

若讓咖啡喝起來更暖和可口，可試試這3個必學貼士:

1. 黃金比例：180-240毫升的熱水（中杯8分滿）：1-2茶匙的咖啡粉。

2. 將杯預熱：沖泡前將開水倒入杯中靜置1-2分鐘後倒掉，能延緩降溫讓口感更溫潤。

3. 凍水沖泡：即溶咖啡先以冷水拌勻融和，再加熱水。

