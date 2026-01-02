烚蛋做法｜網友教烚蛋精確到秒9天漲粉400萬 最好吃烚幾分幾秒？
早餐雞蛋｜烚蛋貼士｜烚蛋做法簡單，直接將雞蛋放入水中即可。但要煮出一隻完美、蛋黃熟得剛剛好的雞蛋卻極考驗功力，多一分鐘都不行。近日就有網友憑藉「精確到秒」的簡單烚蛋做法短短9天就漲粉400多萬，被稱為「蛋神」。只要跟著他的教程即可煮出溏心蛋、全熟蛋等不同種類的烚蛋。
烚蛋貼士｜蛋神烚蛋教程精確到秒 9天漲粉400萬
近日一網友分享自己父親煮出來的蛋黃細膩帶有金沙紋路，技術爐火純青，還沒等到博主公佈秘方，網友「愛吃蛋」現身評論「這個是水開下蛋，9分12秒後撈出立馬過涼水的效果。」這條評論迅速爆火被頂到前排，在網友的疑惑中更直言「一天要吃40個蛋已連續吃五年，每一秒都知道是什麼火候」。烚蛋時間表｜流心/溏心/剛熟要幾耐？專家提醒1款烚蛋增致癌風險
一時間全網掀起「煮蛋熱潮」，網友們發現只要跟著「蛋神」的教程，就能在家完美復刻，紛紛表示：
「9分12秒那個是真的，剛剛做了兩個忘記拍照了。」
「相信蛋神」
「跟著學，第一次煮出這麼權威的雞蛋」
「蛋老師，我的神」
於是有更多的網友向「蛋神」請教，各種雞蛋的煮法，他總能第一時間給出答案。
一看照片「蛋神」便說出那個烚蛋花了多少時間：
「你這個是水開下蛋，7分1秒」
「水太淺了，要沒過雞蛋。你這個是水開下蛋，11分鐘32秒。水一半。」
雞蛋營養｜早餐水煮蛋吃錯傷脾胃！醫揭3禁忌+3煮蛋秘技別只放水
烚蛋貼士｜蛋神強推8分30秒最好吃
不僅如此，蛋神還怕網友有不明白的，特意拍視頻教學，不同雞蛋的烹煮時長，都精確到秒（如溏心蛋小火煮6分30秒），以後烚蛋不必像開盲盒。
~6分30秒
~7分30秒
~8分30秒
~9分30秒
~10分30秒
蛋神表示8分30秒是最好吃的，大家可以按需求嘗試，只要別超過13分鐘（剛剛全熟）即可。
