消委會益生菌｜功效／推薦／飲食禁忌一文看清　膠囊粉劑揀邊種？

益生菌功效｜都市人生活壓力大，經常外食，易致便秘、腸胃不適，面對這些問題很多人會選擇吃益生菌。然而，市面上產品琳瑯滿目，如何補充才能發揮最大效益？哪些品牌最受推薦？幾時食最好？以下就按消委會的選購貼士，了解其功效、吃法及副作用，選擇適合自己的益生菌。



都市人生活壓力大，外食頻率高，易導致便秘，面對這問題很多人選擇吃益生菌。（ Alicia_Harper@pixabay）

1. 益生菌是什麼？

益生菌並非普通的細菌，是指攝入足夠數量後會對人體產生益處的微生物，市面上的益生菌主要分兩個菌屬：

~乳酸桿菌屬（Lactobacillus）：在代謝糖分的同時產生乳酸，乳酸菌能促進腸道蠕動助排便。

~雙歧桿菌屬（Bifidobaterium）：除了能製造乳酸，還能產生維他命B群及醋酸，有效抑制致病菌（如大腸桿菌O157、沙門氏菌等），調節代謝。



2. 益生菌有什麼功效？

人體70%的免疫細胞都在腸道被稱為第二大腦，益生菌能平衡腸道菌群，主要有以下功效：

~預防便秘，讓排便順暢。

~減輕腸道疾病（如腸炎）

~調節生理機能，增強體力。

~保養私密處，尤其女性。

~增強免疫力

~改善皮膚狀態



3. 益生菌幾時食最好？

益生菌最好在早上空腹或晚上睡覺前食用，這兩個時間段，胃酸較平穩，腸胃蠕動較慢，有利於益生菌直達腸道發揮作用。

4. 益生菌吃多久有效？

益生菌在強酸環境下（如胃酸）有機會死亡，未必能全數成功到達腸道，所以要達到100億才能發揮作用。而一隻益力多（紅蓋）含有超100億個乳酸菌代田株（益生菌菌株之一），益力多Y1000含有超過1000億個乳酸菌代田株。根據香港消費委員會的資料顯示，通常需持續服用1至2個星期益生菌的比例才會慢慢提高，減輕腸道不適。

5. 益生菌可以長期吃嗎？

可以的，益生菌對大多數健康成年人來說一般建議吃3至6個月，通常不會產生依賴性，但需選擇天然成分、無過多食品添加劑的產品，並搭配均衡飲食，才能發揮最大效果。

6. 益生菌副作用有哪些？

所謂「藥」三分毒，保健品也不例外，部分人服用益生菌後會出現輕微副作用如腹脹、腹部絞痛、腹瀉或腸胃不適等，甚至出現菌血症、真菌血症等嚴重疾病。所以切勿盲目跟隨他人或廣告，要根據自身情況或諮詢醫生、營養師，以免得不償失。

7. 什麼人適合吃益生菌？

不止是腸胃不適、便秘的人能吃，以下這幾類人也適合補充：

~長期外食或飲食不均者

~免疫力較弱

~長輩銀發族

~.對氣溫或季節變換敏感的人



8. 什麼人不能吃益生菌？

益生菌雖然對人體有好處，但並非人人適合，尤其是免疫力嚴重低下者、重病、有特定心臟疾病者以及器官功能異常的人。

9. 益生菌膠囊、益生菌粉選哪個？

益生菌的劑型有很多，常見的有錠劑、粉劑、膠囊這3種形式，分別各有優缺點：

~錠劑（不推薦）：由藥粉加熱壓成圓餅狀的藥丸，而大部份益生菌耐熱性差（不超60°C），加熱會導致菌株死亡。

~粉劑（效果一般）：雖然食用方便，但在進食後極易被胃酸和膽汁消化，無法順利進入大腸。

~膠囊（效果最好）：不僅攜帶方便，還有膠囊保護不被胃酸破壞，直達腸道發揮作用。



10. 什麼牌子的益生菌最好？

市面上不同牌子的益生菌過百種，更有改善濕疹、預防敏感等不同功效，讓人難以抉擇。香港消費者委員會指出，優先選擇有美國食品及藥物管理局（FDA）或澳洲治療用品管理局（TGA）等國際機構認證和只添加了果糖、乳酪粉的產品，切勿迷信「治療濕疹」、「預防敏感」等功效。

11. 什麼食物含益生菌？

益生菌主要存在於發酵的食物中，如乳酪、康普茶、泡菜、味噌、豆豉等。

12. 益生菌不能跟什麼食物一起吃？

為了確保吃下去的益生菌能發揮最大功效，要避免與熱水（超40℃）、抗生素、酒精飲品、強酸性飲品（如檸檬汁、醋）、咖啡、辛香香料（如大蒜、薑）等一起食用。