全城有機日2026｜逾百攤位8大優惠推介！$1有機菜／3折有機椰子油

2026全城有機日｜有機（organic）蔬菜有益健康備受追捧，不止農藥殘留少，更可抗衰老、防中風，但價錢相對較貴。不過，現在只需$1便能買到新鮮有機菜！香港有機資源中心主辦「全城有機日」將於3月8日（日）回歸！當天中環遮打道將化身大型有機市集，無論你想選購新鮮食材，還是想了解有機生活，都能通通滿足！



全城有機日2026｜設有逾百個攤位 $1有機菜

「全城有機日」今年主題是「區區有機·餐餐放心」，屆時遮打道一帶將設有100多個攤位，包括有機農場、漁場、有機農作物等，還有展覽、遊戲，讓大家輕鬆掌握有機知識與環保生活貼士。星級大使張新悅女士與HiPP喜寶代表黎諾懿先生亦會現身與大家分享低碳生活心得。

全城有機日2026｜有機蔬菜是什麼？

有機蔬菜是指，在耕種的過程中不使用農藥、化學肥料、生長調節劑（荷爾蒙）、基因改造技術（如轉基因等），並通過第三方機構認證的蔬菜（美國農業部、台灣CAS有機、日本JAS等）。這些產品的標籤上通常會清楚註明為「有機產品」。

有機蔬菜的標籤上通常會清楚註明為「有機產品」。（官方圖片）

目前，香港本地產的有機食物以蔬菜為主，而市面上其他加工產品（如乾豆、豆漿、餅乾等）以及動物產品（如雞蛋），則多以進口為主。不過，有機蔬菜並非愈多「蟲洞」就愈健康，有時候，菜農反而會用農藥來殺蟲。若單單以此來判斷是否有機、使用農藥是不準確的。

有機蔬菜好處

1. 降低農藥殘留的風險

很多人擔心蔬菜殘留農藥，尤其是這些化學成分無論是煮、蒸都較難清除。有機蔬菜在種植過程中不使用化肥與農藥，可有效減少有害物質，降低患上慢性疾病的風險。特別適合孕婦與發育中的兒童。

2. 抗氧化物含量較高

有研究指出，有機蔬菜的抗氧化物（如花青素等）比普通蔬菜高出18%至69%不等，其中黃烷酮類更大幅高出69%。意味著在攝取相同份量的情況下，有機蔬菜能提供更強的抗發炎與抗衰老效果，並有助於維持心血管健康，降低中風的風險，還能提高免疫力。

3. 調節消化系統

有機蔬菜通常含有更豐富的天然膳食纖維，能有效促進腸道蠕動、預防便秘。

4. 口感較好

有機蔬菜生長週期較自然，其風味通常比催生的蔬菜更為濃郁，味道較好。

全城有機日3月8日回歸中環。（官方圖片）

全城有機日2026｜8大優惠推介

香港有機資源中心希望通過今次活動，鼓勵全港市民選擇更健康的有機優質漁農食品，亦能守護生態與動物棲息地，與海洋公園合作設有遊戲攤位（W34），只要完成挑戰並讚好「海洋公園逆瀕行動」，即可獲贈紀念品（環保袋或眼鏡布）一份，數量有限，送完即止！除了環保好禮，現場還有更多優惠折扣。

1. $1有機菜

限量500包，中午12:30開賣。（香港有機資源中心：攤位D37）

$1有機菜限量500包（官方圖片）

2. 有機魚美食每包減$10

提供本地養殖的有機羅非魚及特色有機魚美食，鯪魚番茄薯仔湯、大頭魚木瓜花生湯、鯪魚燒賣；獨家優惠，買任何兩包產品，每包減$10。（魚類統營處：攤位D11）

3. 3折有機冷榨椰子油

只需$80即可入手200毫升冠軍級有機冷榨椰子油（原價$150），再送15毫升（原價$55），相等約3折。（迦勒有機冷榨椰子油：攤位D1,D3）

4. 有機乾薑水$36 3支8折

全場一律9折，果汁滿3瓶即享8折，其中有機生薑野莓汁只需$48/支，有機乾薑水$36/支。（ 源生坊有機產品專門店：攤位D1,D3）

5. 有機椰子醋$38

Coconine椰子果醋$38。（優源健樂：攤位D6,D8）

全城有機日設逾百攤位，有齊食買玩。（官方圖片）

6. 有機粉絲7折

有機粉絲與EPSO 品牌鎂鹽一律7折發售。（康健一族：攤位D10）

7. 8折有機蘋果醋

Bragg有機蘋果醋（約296毫升） 特價只需$88/3樽（原價$35/樽）約相等於8折。此外，有機100%純山竹汁（300毫升）低至$450/6樽或$1760/24樽（原價$89/樽）。（健康之路有限公司：攤位D17）

8. 有機棉95折

購物滿$1000即享95折。（藍天畫布有機棉：攤位D13）

一年一度的「全城有機日」將於3月8日重返中環！今年以「區區有機·餐餐放心」為主題。（官方圖片）

全城有幾日2026

日期：2026年3月8日（日）

地點：中環遮打道行人專用區

時間：上午11時至下午6時

費用：免費入場

參考資料：香港食物環境衛生署