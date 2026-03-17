淋巴癌症狀｜成日咳，小心是淋巴癌！擁有千萬粉絲的女網紅「一栗小莎子」，在微博發文透露，自己持續咳嗽超過2個月，更一度咳到肋骨痛，最終確診霍金淋巴瘤。究竟什麼是淋巴瘤？哪些徵兆不容忽視？



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淋巴癌｜30歲千萬粉絲女網紅 一栗小莎子患淋巴瘤

一栗小莎子曾憑《藍色戰衣》舞蹈短片爆紅，被網民封為「純欲天花板」，更在2024年升級成為媽媽。然而健康卻在此時亮起紅燈，2025年底她在微博發文透露，去看了中醫，情況有所好轉。但今年1月，她再次發文表示，自己做了多次抽血檢查、PET-CT 及骨髓穿刺，證實罹患霍金淋巴瘤，面對重病威脅，她感歎：「當了媽媽後，從沒這麼怕死過」。

淋巴癌是什麼？

淋巴癌（Lymphoma）又稱淋巴瘤，是一種源自淋巴系統的惡性腫瘤，位列香港十大常見癌症，主要分為兩大類：霍奇金淋巴瘤（多發於上半身，如頸部、胸腔或腋下）和非霍奇金淋巴瘤（可能發生在身體任何部位）。一般由遺傳、環境污染（如化學藥劑）、病毒細菌感染（如EB病毒）等原因導致。淋巴癌最狡猾的是初期症狀不明顯，與感冒、過敏或過度勞累極其相似，因此常被稱為「沉默的癌症」。所以一旦出現以下症狀，要警惕。

淋巴癌症狀

~不明原因的反覆發燒

~頸部、腋下出現淋巴結腫大

~皮膚持續發癢

~持續咳嗽、呼吸急促

~在沒有刻意減肥的情況下，體重有明顯減輕。



淋巴癌｜通淋巴5食物

淋巴系統是免疫系統的一部分，負責清除體內廢物、過濾有害物質，保護身體健康。若淋巴系統阻塞，淋巴液流動不暢，會削弱免疫功能，更可能引發呼吸道感染等疾病。要改善，可由飲食開始。通淋巴｜80%女性淋巴阻塞水腫皮膚鬆！5食物助改善木耳宜吃多少？

1. 亞麻籽

亞麻籽富含奧米加3（Omega-3），有助維持淋巴液的流動性，降低因身體發炎而導致的阻塞。

2. 黑木耳

黑木耳含有豐富的膳食纖維與膠質，具有極強的吸附力，能協助淋巴系統排出體內的代謝廢物。

3. 奇異果

奇異果富含維他命C，能增強淋巴細胞的活性，有助提高免疫力。此外，奇異果亦含天然葉綠素，有助清潔血液中的毒素。

4. 木瓜

木瓜富含蛋白質酵素（如木瓜蛋白酶），可分解代謝毒素、細菌以及病毒，有助促進淋巴液流動。

5. 牛油果

牛油果富含穀胱甘肽，是人體重要的抗氧化物，能保護淋巴細胞免受自由基侵害。

參考資料：香港癌症基金會