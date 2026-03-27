痔瘡｜博主實證無花果水解決10年痔瘡！助消化降血壓7功效＋做法

痔瘡治療｜無花果功效｜痔瘡是很常見的肛門疾病，坊間更有「十人九痔」的說法。雖然不是什麼大病，但發作起來又痛又出血，就算做了手術亦會有復發的機率，相當痛苦。究竟該如何根治？近日有博主在社交平台分享一個秘方，他表示靠這個解決了他10年來的痔瘡困擾。



有博主在社交平台分享，只靠1「長壽水果」便能解決痔瘡困擾。（資料圖片）

痔瘡成因｜痔瘡是什麼？

痔瘡是由肛門的細小血管和結締組織形成，可分為內痔及外痔，一般由長期便秘、用力排便、長期久坐、缺乏運動、年長等因素引起。

痔瘡「內痔」及「外痔」分別 位置 症狀 內痔 位於肛門內部 通常不會痛，但大便時會出血 外痔 位於肛門外部 有明顯疼痛、痕癢、腫脹感，特別在排便時

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（foodie_siulok@Instagram）

痔瘡治療｜博主實測無花果乾水有治療奇效+做法

博主「為食小樂」在Instagram拍片分享，提到自己在10年前因痔瘡發作、大便帶血去看中醫時，醫生就教他用無花果乾煲水飲。小樂表示「飲幾日後，原本似提子大的痔瘡會慢慢縮成花生，再變成芝麻，最終消失」。這10年來每當他因熬夜、壓力大或熱氣而導致復發時，他都靠這招來調理，效果顯著。

無花果乾水做法

材料：

水1大碗

無花果乾4至5粒

做法：

1. 將無花果乾、水一起放入鍋中，大火煲滾，再轉中火煲20分鐘。

2. 燉煮期間要壓一壓無花果乾，更易出味。

3. 一直煲到剩半碗水即可。

最好連水與果肉渣一併食完，效果更好。



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無花果有治痔瘡\便秘\降血壓等7個功效。（資料圖片）

無花果功效｜治痔瘡／便秘／降血壓

痔瘡並不會自行消失，一般症狀輕微（如少量出血）時，只要多吃蔬果、飲水、做運動便會改善，若症狀嚴重，一定要及時就醫。至於為什麼無花果有奇效？原來早有來源，《本草綱目》記載，「無花果味甘平，無毒，主開胃，止瀉痢，治五痔、咽喉痛。」對喉嚨痛、痔瘡、便秘等均有療效。

此外，無花果還是日本人眼中的「長壽水果」，富含豐富的維他命（A、B、C、D）、花青素、膳食纖維、鉀等，有助消化、護心血管、護膚、降血壓等功效。可當水果吃又可以煲湯，功效營養極高。不過，不是人人適宜。無花果｜抗炎降血壓6功效宜日吃多少？4類人不宜恐心律不正附湯水

無花果4類人不宜

~脾胃虛弱的人

~腎功能較弱的人（如慢性腎病患者）

~正在服用抗凝血藥物的人（如Warfarin、華法林）

~過敏人士



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參考資料：香港港安醫院、香港痔瘡專科