秋天湯水食譜｜潤肺護肝4食材淮山無花果　防秋燥4款湯水止咳通便

踏入初秋，氣溫和濕度都開始下降，日夜溫差漸大，容易出現咽、鼻、唇乾燥、乾咳、皮膚乾、大便燥結等問題。想改善體質，可選用滋陰、潤肺的食材加入湯水之中，以下推介4款食材及4款靚湯，適合秋天飲用，潤燥止咳防便秘。



淮山：潤肺止咳 緩瀉去痰

秋天濕度下降，首要補肺。淮山性平為溫，味甘無毒，入脾、肺、腎三經，具有益氣補脾、緩瀉去痰等作用，而且含有豐富的維他命C、B1及B2，是人體必需的營養素，有效防止身體發炎。在中醫角度，「肺與大腸相表裡」，肺主皮毛，肺部有足夠的滋潤就可以止咳，淮山的黏液亦可潤腸通便，是入秋最適合食用的食材之一。

中醫理論表示淮山具有潤肺的功效，入秋時多食可調理身體。（資料圖片）

參考湯水：

淮山腰果桃膠湯（01製圖）

除了淮山之外，桃膠亦被譽為養顏的恩物，有益氣活血止渴的功效。若湯水加入腰果有助補腦養血、補腎、健脾的作用。湯水有促進血液循環、提升抗病能力的功效。此湯有助健脾補肺，防燥益肺等功效。



無花果：健脾抗老 清熱解毒

無花果也是不少湯水都會用到的食材之一，《本草綱目》中記載，無花果味甘平，無毒，治平痔，可利咽喉、清腫痛和解瘡毒的功效，而《醫林纂要》亦指無花果益肺，是防病抗老的水果之一。再配合紅蘿蔔、粟米和杏仁，可具有潤肺通便、清熱解毒，適合在初秋時調理身體。

無花果再配合紅蘿蔔、粟米和杏仁，就可以具有潤肺通便、清熱解毒。（尹嘉蔚攝）

參考湯水：

湯水有清熱解毒，健脾開胃的作用。中醫認為，薏仁有除濕利尿、排除腸胃脹氣等功效，同時可以健脾、益胃、補肺、利腸及行水等，是十分有益的食材。



無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯（01製圖）

桂圓：有益心脾 杞子補肝明目

圓肉（即龍眼乾）一般都會與杞子一同使用，無論是焗茶或滾湯亦同樣有功效。中醫理論指，圓肉可補益心脾，養血心神，杞子就有補腎明目的功效，若然湯水中加入蓮子、合桃、腰果等堅果類更可提升湯水的甜味，顏色亦更潤澤。

參考湯水：

圓肉杞子百合湯（01製圖）

這湯水有助補肝腎、養心安神。其中百合可以清肺、潤燥止咳，特別適合燥熱咳嗽、肺虛久咳的人。百合還可安神，有助紓緩失眠多夢、抑鬱、心煩口渴等症狀，對改善記憶力下降問題亦有幫助。



玉竹沙參圓肉湯（01製圖）

玉竹有養陰潤燥，生津止渴的功效，特別適合乾咳少痰、津少口渴的人。另外，有藥理研究指玉竹可以強心降血糖，適合有糖尿病的人士飲用。



即飲老火靚湯 限時優惠組合

想飲老火靚湯，除了自己煲，市面上亦不少即飲湯包，只要加熱就即刻可以品嚐到。鴻福堂湯包系列有多款選擇。「01網購」更推出鴻福堂限時優惠組合，一個價錢已經包含了鮑魚響螺淮杞雞湯、姬松茸花菇海參豬腱湯、響螺蟲草花淮山薏仁湯等5包時令湯水，最平$250，平均只需$50，另外更有豬腳薑醋，放工回家之後只需要不剪開湯包一同放進水中加熱5至10分鐘即可享用。

+ 1

鴻福堂限時優惠組合

價錢：$250（原價$476.8）

【按此訂購】