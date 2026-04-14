可樂花生日本爆紅飲法！源自美國百年歷史獲網友大讚+控血糖3好處

可樂飲法｜可樂花生｜可樂冰冰涼涼，能解渴消暑、提神醒腦，坊間更有人用來治頭痛、溶解胃結石。無論是配檸檬、話梅或者生薑解膩又養生。但你有聽過加花生嗎？這個看似「離譜」的做法，近日在日本引起熱潮，有趣的是，這吃法竟是美國的百年飲食文化，有網友嘗試後表示「簡直好吃到爆！」。



可樂飲法｜可樂+花生惹熱議 網民評論兩極

一名日本網民貓山課長在X上分享，表示自己30年前在作家村上春樹的文章中讀到，美國有人喜歡在可樂中加入花生一起飲用，覺得不可思議。最近他親自嘗試後激讚「簡直好吃到爆！以後再也不想喝回普通可樂了」。貼文一出，迅速引起熱議。不少網友試完後都覺得口感更好，層次更豐富。

「可樂與花生的口味很搭！很好吃！」

「很特別的喝法」

「花生的鹹味會讓可樂的甜味更突出」

「是美國的珍珠奶茶」



然而，並非所有人都能接受，有其他網友實測後在threads上發文表示，實在喝不懂還是分開會比較好。更有網友看到照片就先「投降」擔心熱量爆炸、食物中毒。

「不確定這吃法有社會共識」

「看起來不太妙」

「我感觉会起一些化学反应，可能中毒」

「我喝過了真的不咋滴」



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可樂加花生，不僅能提供飽腹感還能延緩血糖上升。（X@eiitirou）

可樂飲法｜可樂+花生有百年歷史 美國懷舊吃法

可樂加花生這個組合叫做「農夫可樂」（Farmer's Coke），源於20世紀初的美國南部。當時在紡織廠或農田工作的工人，雙手經常沾滿灰塵、油污。為了方便，他們會買一瓶玻璃瓶裝的可樂和一包鹹花生，混合一起吃。這樣做不但不用弄髒食物，還能補充熱量、蛋白質，單手操作即可，便利性極高。對不少美國人來說，是一種懷舊的吃法。南方美食聯盟（SFA）作家約翰（John T. Edge）認為這種零食是20世紀美國南部「快餐的雛形」。

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可樂飲法｜可樂+花生3好處 延緩血糖上升

事實上，可樂加花生，一定要用玻璃瓶裝的可樂同鹹味花生。這個組合雖然奇特，但好處多多，不僅能提供飽腹感還能延緩血糖上升。

1. 口感豐富

鹹味花生能中和碳酸飲料的甜膩感，並突出甜味，讓可樂喝起來更順口、層次感更豐富。此外這種「甜鹹配」是大腦喜愛的味覺組合，因為兩者結合，令大腦分泌大量的多巴胺，從而釋放出強烈的愉悅信號。

2. 延緩血糖飆升

單喝可樂易致血糖飆升，但據哈佛大學公共衛生學院的資料顯示，花生富含蛋白質和單元不飽和脂肪酸能減緩人體吸收糖分的速度。不過，仍需注意的是，其整體熱量、含糖量還是會偏高。

3. 提供飽腹感

花生含有約49%的脂肪，相比單喝可樂，加入花生能增加飽足感。對於工作繁忙、休息時間有限的工人來說，這種組合能以最快速度補充體力。

可樂加花生 4類人不宜

~花生過敏者

~糖尿病患者

~腎臟病患者

~高血脂人群



參考資料：美國國家花生委員會、The Local Palate、民視新聞網