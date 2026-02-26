微波爐禁忌｜女星錯1步險毁容！專家列8食物亂叮恐爆炸水都不宜？

早前台灣女星王晴日前因微波加熱雞蛋導致眼角膜破裂、臉部燙傷，引發各界關注微波爐使用安全問題。



美國營養師鮑爾（Jessica Ball）近期透過《EatingWell》雜誌指出，微波爐雖是現代生活中的好幫手，但部分食材不宜使用微波加熱，以免造成危險。

相關文章：微波爐安全｜番薯著火雞蛋腸仔易爆炸 10類食物忌微波爐高溫加熱👇👇👇

+ 17

美國營養師鮑爾（Jessica Ball）近期透過《EatingWell》雜誌指出，提子、整顆生蛋、加工肉品、小紅蘿蔔、生肉、白開水、醬汁，以及母乳或泡好的奶粉等八種食材，都不適合使用微波爐加熱。其中，提子在微波加熱時，特別是切半且皮仍相連的情況下，可能產生電漿和火花，存在爆炸風險。

香港科技大學科學教育助理教授陳天問博士解釋，小紅蘿蔔因含有大量離子或礦物質，且體積較小、表面曲率大，在微波輻射下可能引發電離現象，產生火花。

對於加工肉品，研究顯示在微波爐高溫加熱時，較易產生膽固醇氧化產物，這類物質比一般膽固醇更容易損害心血管健康，增加動脈硬化和冠狀動脈疾病風險。

專家特別提醒，白開水和醬汁在微波加熱時可能發生過熱現象，即使溫度超過沸點卻未出現明顯沸騰，一旦移動或攪動可能突然爆發，造成燙傷意外。至於母乳或沖泡好的奶粉，由於微波加熱不均，容易形成高溫熱點，可能燙傷嬰兒。

相關文章：食物安全｜微波食物有輻射？營養師揭微波爐更大隱憂安全用4重點👇👇👇

+ 6

延伸閱讀：

綠拿鐵排毒恐腸胃不適！醫：腸躁症、體質虛寒要特別當心

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

