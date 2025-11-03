研究發現1日1蘋果早死風險降35%！美白助眠8功效+5款蘋果湯水食譜

蘋果是最普通、最常見的水果，但被譽為世界四大水果之冠。素有「美容果」「智慧果」「記憶果」等美稱，甜脆水嫩的蘋果是理想的「家庭全科醫生」。常言道，一日一蘋果，醫生遠離我。據英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，澳洲一項新研究發現，每天吃一個蘋果還可以使早亡風險降低35%。



中醫認為，蘋果具有健脾養胃、生津止渴、潤肺嫩膚、除煩安神、解暑醒酒、平肝潛陽、祛痰瀉火、潤腸止瀉之功用。如果堅持每天吃一個蘋果，對身體健康極有好處。

相關圖輯：蘋果營養｜護心減中風助防癌7大益處 每日宜吃多少降糖尿？👇👇👇

+ 9

作為一般水果之用，主張用清水洗淨後，整個食用，不用削皮。因為蘋果皮裏含有粗纖維，有利於清理腸道堆積的廢物。研究還發現，蘋果皮中存在烏索酸和酚類、黃酮類物質，能防止心血管疾病、肥胖及其帶來的糖尿病傾向和脂肪肝等。

五種蘋果湯水茶飲食譜👇👇👇

蘋果的功效

美白潤膚

蘋果含有較多的鎂、果膠、維他命C，有助於清除機體組織器官中的毒素，蘋果中營養成分可溶性大，易被人體吸收，有利於溶解硫元素，使皮膚保持水分，潤滑柔嫩，紅潤光澤。

減脂瘦身

蘋果中含有的大量蘋果酸，能促使積存於人體內的脂肪分解，蘋果還能增加胃的飽腹感，是飢餓時的最佳食物。肥胖患者若每天只吃一個蘋果代替晚餐，兩周可以看到意想不到的減肥效果。

安神催眠

蘋果中含有的磷和鐵等元素，易被腸壁吸收，具有補腦養血、寧神安眠的作用。蘋果的香氣是預防抑鬱的良藥，其香氣成分中含92%的醇類，6%羰類化合物，其濃郁的芳香對人的神經有很強的鎮靜作用，會使人精神鬆弛，催人入眠。

降低血脂

蘋果中含有豐富的蘋果多酚，可顯著性降低血清中甘油三酯、膽固醇、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇的含量，血脂偏高者可以堅持每天吃1~2個蘋果，會有降血脂的效果。

清潔口腔

蘋果中的單寧酸有助於防止牙周病和分解污漬，讓牙齒恢復亮白，粗纖維能掃走口腔裏的食物殘渣、費力咀嚼的動作能刺激唾液分泌，達到天然的清潔效果。

增強消化

蘋果中所含的有機酸可以促進胃酸分泌，加快胃腸的蠕動速度。含有的膳食纖維能夠促進胃腸道的蠕動，加速結腸和全部胃腸道的運轉，從而促進食物消化。

增強記憶

蘋果含有豐富鋅元素，能促進大腦發育、增強記憶力，此外，蘋果可以提供適量的抗氧化劑，促進乙酰膽鹼的產生，有助於神經細胞相互傳遞訊息，對記憶力很有幫助。吃蘋果能增強思維、促進記憶、降低老年痴呆症的發病率。

消除疲勞

蘋果中含有大量的檸檬酸、蘋果酸及果糖。檸檬酸和蘋果酸能夠分解疲勞物質乳酸，在感覺到疲勞的時候可以適量的吃點蘋果，有着很好地預防疲勞和恢復活力的作用。

相關文章：蘋果蠟可以吃嗎？蠟塗層會致癌？1招分辨天然或人工蠟＋去蠟5方法

+ 1

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

