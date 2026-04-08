檸檬汁+橄欖油韓國爆紅！抗老美白通便5好處　黃金3吃法4類人不宜

抗炎飲食｜檸檬汁搭配冰水或可樂，清爽好喝並不稀奇，但你有試過加「橄欖油」嗎？這組看似奇特的組合，近期在韓國爆火，連張員瑛都在喝。不僅能提升免疫力、還能對抗慢性發炎，美白肌膚及改善便秘。然而，並非人人皆宜。



橄欖油加檸檬汁的喝法，並非新概念，它起源於歐洲地中海地區，並流行多年。（freepik）

橄欖油用途｜護髮治牙周病橄欖油10大用途 點只煮餸調味＋附方法

抗炎飲食｜張員瑛分享排毒抗衰老秘訣：檸檬汁＋橄欖油

橄欖油加檸檬汁的喝法，並非新概念，它起源於歐洲地中海地區，並流行多年。人氣女團IVE成員張員瑛曾在影片中分享，自己每日早晨都會空腹飲用，有助延緩衰老、排毒，引起熱潮。在韓國，這種喝法稱為「올레샷」或「Olle Shot」。

人氣女團IVE成員張員瑛曾在影片中分享，自己每日早晨都會空腹飲用，有助延緩衰老、排毒。（ iammingki@Youtube）

喝檸檬水減肥排毒3大常見錯誤 用熱水沖最錯！中醫教正確做法

抗炎飲食｜檸檬汁加橄欖油 護心通便抗炎5好處

橄欖油富含橄欖多酚、維他命E、K、單元不飽和脂肪酸，有降血壓、抗發炎、護腦、抗氧化功效，其中以特級初榨橄欖油（Extra Virgin Olive Oil）最為健康。而檸檬富含維他命C，有助消化、美白等功效，其關鍵的抗氧化成分（如類黃酮）更屬於「脂溶性」。意味著，兩者結合能大幅提升營養吸收率，產生「1加1大於2」的強大協同效應。

1. 護心血管

橄欖油含有高達70%以上的油酸，能有效降低「壞」膽固醇（LDL）。檸檬含有的類黃酮助增強血管彈性，降低血壓。兩者雙管齊下，能預防心血管疾病。

2. 通便排毒

橄欖油具有天然的潤腸作用，能軟化糞便，配合酸性的檸檬汁能刺激膽汁分泌、加速腸胃蠕動，是解決便秘的黃金搭檔。此外，檸檬具有天然的排毒功能，橄欖油可促進肝臟代謝，兩者相輔相成，有助身體排毒。

橄欖油具有天然的潤腸作用，能軟化糞便，配合酸性的檸檬汁能刺激膽汁分泌、加速腸胃蠕動。（pixabay）

3. 護膚美白

橄欖油中的維他命E和多酚能對抗自由基，延緩皮膚衰老。檸檬富含維他命C，能合成膠原蛋白，並抑制黑色素形成，讓膚色看起來更透亮。

4. 抗發炎

橄欖多酚（如橄欖苦苷）和檸檬維他命C都是強大的抗氧化高手，能幫助細胞抵禦環境壓力（如紫外線、空氣污染、睡眠不足等）引起的發炎。此外，橄欖油的多酚還能像「修補大師」一樣加固腸道黏膜，避免有害物質滲入血液引發全身發炎，從根本上打造抗發炎體質。

5. 助減肥

橄欖油中的優質脂肪能促進燃脂，檸檬汁則有助於提升新陳代謝。更厲害的是，橄欖油能延緩胃排空速度，增加飽腹感，讓你減少食慾、告別暴飲暴食。

抗炎飲食｜日坐6小時增心血管病死亡79%！1類食物減風險好過運動?

檸檬汁加橄欖油，若不喜歡直接飲，可拌入沙拉一起吃，更好味。（freepik）

抗炎飲食｜檸檬汁＋橄欖油食用貼士

檸檬和橄欖油雖然好處多多，但調錯比例易致太酸或者太油，刺激腸胃，尤其新手要注意，可以先連續飲3至7日左右，沒有不適再慢慢增加量。建議在早上喝最好，特別適合容易便秘的人。

檸檬汁＋橄欖油3種飲法

1. 黃金比例（適合大眾）：1:1，即1湯匙（約10至15毫升）加半個檸檬汁再加200毫升左右的溫水。



2. 新手版：可以減少到5毫升，比例不變仍為1:1，加200毫升的水。



3. 搭配膳食纖維：若不喜歡直接飲，可拌入沙拉一起吃，更好味。



檸檬汁＋橄欖油4類人不宜

~有腸胃疾病的人（如胃食道逆流、胃炎等）

~正在服用特定藥物者（如降血壓藥、抗凝血藥等）

~膽囊疾病患者（如膽結石、膽囊炎）

~懷孕\哺乳期間

