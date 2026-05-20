滷肉食譜｜不加糖也入味！營養師推3大天然煮法　肉軟嫩穩血糖

說到滷肉，很多人都會想到香甜入味的可樂滷肉吧？那焦糖色澤和軟嫩口感實在太誘人！但如果正在做體重管理、有控糖需求，或單純想換換新口味，還能怎麼滷？



台灣營養師曾建銘分享3個「天然系滷肉法」，不用加太多糖，一樣能滷出軟嫩入味，還能增加營養價值的完美滷肉！

天然甜味取代糖！「天然系滷肉法」大公開👇👇👇

教3招天然系滷肉法（01製圖）

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曾建銘營養師強調，滷肉的風味與健康，可以透過選用天然食材來平衡。他提供以下3種創新的滷肉祕訣：

1. 天然果香軟化法：加入蘋果、鳳梨，健康又開胃

曾建銘指出，天然果汁中的酵素，特別是鳳梨酵素，是極佳的肉類軟化劑。他解釋，不僅能讓肉質快速變得軟爛好入口，水果自然的果糖也能溫和提味，吃起來帶有淡淡果香，清爽又解膩。這種方式能有效減少額外糖分的添加，同時增添清新的水果香氣。

2. 茶香回甘法：無糖烏龍、紅茶入滷，平衡油脂添風味

曾建銘建議，可將部分燉煮的水分，替換成無糖茶湯，並加入八角和甘草。他說明，茶葉的單寧酸能巧妙平衡豬肉的油脂感，滷出來的肉不僅帶著茶香，還自帶抗氧化多酚。若偏愛甜味，可多鋪些洋蔥一同熬煮，利用洋蔥的天然甜味來取代精緻糖。

3. 高纖蔬菜鮮甜法：白蘿蔔、紅蘿蔔、洋蔥鋪底，增飽足穩血糖

這個方法完全不需額外加糖。曾建銘建議在鍋底鋪滿大量的根莖類蔬菜，透過長時間燉煮，讓蔬菜釋放出天然水分與鮮甜。他表示，這鍋不只肉好吃，吸滿湯汁的蔬菜更是富含膳食纖維，配飯吃剛好，增加飽足感又穩血糖。

不一定要吃五花肉！「2部位」避開飽和脂肪

除了上述3種天然滷肉法，曾建銘還分享多個實用訣竅，讓滷肉吃得更健康、無負擔：

1. 部位替換

五花肉不錯，但不想吃進太多油脂，可以試試換成「梅花肉」或「豬腱肉」，或是半肥半瘦混搭也不錯。選擇較瘦的部位，能有效減少飽和脂肪的攝取。

2. 冰箱去油術

滷好後放冰箱（雪櫃）冷藏一晚，隔天把表面凝固的白色油脂撈掉再加熱，美味不變，但飽和脂肪直接少一半！透過物理方式去除多餘油脂，能顯著降低熱量。

3. 配料加好加滿

在滷肉的同時，可以加入海帶結、豆干、滷蛋或蒟蒻等配料；這不僅能增加滷肉的豐富度，更能補充優質蛋白質與水溶性纖維，使整體餐點營養更均衡。

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