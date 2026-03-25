生雞肉下鍋前要洗嗎？多數人做錯易惹菌！專家揭1做法比水洗安全

許多人習慣自大賣場或超市購買肉品回家烹煮，不過，在下鍋前，是否要先清洗呢？近期有網友於Facebook社團表示，擔心生雞肉若無清洗，會覺得不太乾淨，又擔心會有沙門氏菌等，讓自己吃得不安心，因此好奇詢問，「究竟該不該清洗？」。



雞肉買回家，下鍋前要洗嗎？

近期有網友於Facebook社團《家常菜》表示，擔心生雞肉若無清洗，會覺得不太乾淨，又擔心會有沙門氏菌等，讓自己吃得不安心，因此好奇詢問，「究竟該不該清洗？」。

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許多網友紛紛回應：

「洗只是把灰塵沖掉而已，細菌的話空氣中和自來水中可能比雞肉上還多，所以我覺得沒必要洗」

「你的手摸過生肉，要仔細清洗再去摸其他物品比較重要，摸過生肉，然後去拿菜刀、開冰箱比這個嚴重」

「我覺得洗只能清洗看得到的～內部的還是要靠川燙或是煮熟才有殺菌的功用」

「用逆滲透的水洗一下，再川燙」

「不用洗啊，煮的時候都超過100度早就高溫殺菌了」

「其實川燙過就好，如果是血水或是看起來油脂太多要洗也會用飲用水洗」



也有網友表示：

「看包裝，如超市的雞胸都真空包裝就不洗，如在傳統市埸，會開小水洗一下，有些會有毛，還是要洗一下，但會把週糟的食器先收起來，別讓水四濺」

「要煮時才洗」

「會洗，一直用流水沖，洗到自己覺得乾淨了為止。砧板刀子切過都會用洗碗精清洗，裝過生魚肉的器具都會全部清洗過一遍」

「我會洗一下再去川燙」

「洗一洗比較安心」



台灣食藥署解答

對此，台灣食藥署曾於Facebook專頁表示，許多人購買雞肉回家後，習慣在下鍋前先清洗，其實清洗生雞肉可能病菌感染的風險，生雞肉上易有沙門氏菌，清洗期間易接觸到食材或碗盤，若感染則會出現可能有噁心、嘔吐、下痢、發燒及腹部絞痛、腹瀉等症狀。

台灣食藥署建議，直接使用熱水汆燙比用清水洗更安全，燙過就直接煮食即可。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：生雞肉買回家，要用水洗嗎？食藥署解答正確做法，一堆人都搞不清楚做錯了】

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