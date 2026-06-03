89歲鍾景輝睡夢中離世！大腸癌6症狀　4類食物助預防1種降風險69%

鍾景輝逝世｜大腸癌｜戲劇大師「King Sir」鍾景輝，於今日（3日）在睡夢中安詳離世，享年89歲。據悉，他自2016年確診大腸癌後便淡出螢幕。事實上，大腸癌在香港10大癌症中排名第2，致命率極高。然而，80%的癌症都是吃出來的！不想成為下一個病患者？是時候要改變你的飲食習慣！



鍾景輝逝世｜桃李滿門黃秋生／王祖藍／蘇玉華／朱茵

鍾景輝畢業於香港崇基學院（現香港中文大學），後來赴美取得碩士學位。回港後便投身戲劇、教育行業至今，一生未婚。曾擔任香港演藝學院戲劇學院的院長達18年，更為政府做出不少貢獻，榮獲銀紫荊星章。此外，King Sir亦是TVB藝院訓練班的創辦人，黃秋生、蘇玉華、王祖藍、朱茵等均是他的學生，可謂桃李滿天下。除了教育後輩，更識做戲，舞蹈劇、電視劇全面開花，出演過《瘋癲皇帝》、《推銷員之死》、《使徒行者》、《老表，你好hea！》、《誇世代》等經典作品，曾八度獲得香港舞台劇獎的最佳男主角獎及四度獲得最佳導演獎。

鍾景輝逝世｜小心便秘、便血6症狀

鍾景輝在8年前患上大腸癌後，依然堅持拍完《牛下女高音》，此後便專心休息。早前，更被拍到坐輪椅在西貢看海景，身型比之前消瘦了不少。據衛生署的資料顯示，大腸癌是男性常見疾病，包括以下症狀：

1. 大便帶血

2. 持續便秘\腹瀉

3. 腹脹

4. 腸絞痛

5. 體重無故下降

6. 身體出現手腳冰冷、疲倦、心跳加速、氣喘、面色蒼白等貧血症狀。



早前，鍾景輝被拍到坐輪椅在西貢看海景，身型比之前消瘦了不少。（IG@johnsonjunyu）

大腸癌成因｜食物殘渣常留腸道 易致細胞基因改變

腸分大腸、小腸，當食物吃進肚子裏，會沿着食道進入小腸，經過消化和吸收，便通往大腸。大腸吸收水分後所餘的廢物會停留在直腸，直至大腸蠕動時，便會經肛門排出體外。當食物殘渣常停留在腸道內，容易刺激腸黏膜，或釀成細胞基因的改變，誘發大腸癌。因此預防大腸癌，須保持腸胃健康、大便暢順。【防大腸癌食物】番薯蒜頭4類防禦食物 便便暢通減風險

預防大腸癌4類食物

1. 高纖食物 軟化大便

纖維會刺激腸道蠕動，軟化大便，不僅能減低致癌物質和腸黏膜的接觸，還可吸附殘渣中的致癌物、減少脂肪的攝取。每天應攝取35克以上纖維，才能起防禦作用。

纖維能減低致癌物質和腸黏膜的接觸，多吃海藻、海藻、番薯、蘋果、蒟蒻等。（photo-ac）

建議：多吃海藻、番薯、蘋果以及有「腸胃清道夫」之稱的蒟蒻。



2. 抗氧化物 提高免疫力

人體細胞一旦被自由基破壞，就容易引發心臟病、白內障以及提早衰老。而抗氧化劑能中和自由基，還能提高免疫力。自然的抗氧化劑包括胡蘿蔔素、茄紅素、葉黃素、花青素等。

抗氧化劑能中和自由基，還能提高免疫力，可選擇藍莓、綠茶、番茄、菠菜等。（joanna-kosinska@unsplash）

建議：可選擇藍莓、綠茶、番茄、菠菜等。



3. 香料食物 改善消化不良

香料具能殺死大腸癌細胞，有抗炎作用。其中，大蒜當中的大蒜素、薑黃粉的薑黃素、而生薑、迷迭香、辣椒、薄荷等均能改善消化不良等。

香料具能殺死大腸癌細胞，有抗炎作用，多吃蒜頭、薑黃、辣椒、薄荷等。（Pixabay）

建議：多吃蒜頭、薑黃、辣椒、薄荷等。



4. 含鈣與維他命D食物 降直腸癌風險69%

鈣質與乳製品不僅能強健骨骼，還有助於預防大腸癌。更有研究指出，鈣攝取最高的比最低的人，患結腸癌的機率要降低45%，乳製品攝取量最高的要比最低的，患直腸癌的風險要降低69%。

乳製品降直腸癌風險69%，多吃羽衣甘藍、沙丁魚、牛奶、乳酪等。(pexels)

建議：多吃羽衣甘藍、沙丁魚、牛奶、乳酪等。

