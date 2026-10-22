翠玉瓜抗氧化穩血糖　教3食譜快手有營養　2類人吃櫛瓜恐致腹脹

櫛瓜（翠玉瓜）營養豐富，口感清爽，是許多人熱愛的餐桌美食，也是許多餐廳、燒烤店必備餐點？但您知道櫛瓜和節瓜（毛瓜）雖然同音，但其實大不相同？吃櫛瓜有何功效或禁忌？



《Hello醫師》為您一次解說，並提供您3種櫛瓜簡易食譜。

櫛瓜是什麼？

櫛瓜（Zucchini）原產地為墨西哥，後來傳至義大利，早期台灣主要以進口為主，因為外國品種的櫛瓜較不適應台灣風土，但隨後台灣即開發出適應本土環境的櫛瓜品種，目前產地以台南為主。

櫛瓜（Zucchini），正式名稱為夏南瓜（summer squash），原產地為墨西哥，後來傳至義大利，因風味清爽多汁，深受不少饕客喜愛。

櫛瓜、節瓜大不同！

櫛瓜

屬於美洲南瓜的一種，有黃色、綠色與淺綠色三種顏色，常見的名稱還有西葫蘆、矮南瓜及嫩南瓜，在批發拍賣市場名為「如意」。

節瓜

屬於冬瓜的一種，外皮近青綠色，表面密披黃褐色的毛，因此又名毛瓜，常被稱為小冬瓜、腿瓜及長壽瓜；因此，與櫛瓜大不相同。

櫛瓜營養

櫛瓜雖然是南瓜屬品種之一，營養價值卻與南瓜不大相同，最重要的差異是櫛瓜幾乎不含澱粉、低熱量、低GI值、高纖維，而且富含抗氧化物質，如β胡蘿蔔素及維生素（維他命）C等，營養相當豐富。

櫛瓜每100克所含的營養素如下：

熱量：13 kcal

水分：95 g

粗蛋白：2.2 g

總碳水化合物：1.8 g

膳食纖維：0.9 g

鉀：417 mg

鈣：19 mg

鎂：18 mg

鐵：0.8 mg

鋅：0.6 mg

磷：56 mg

維生素A：798 IU

β-胡蘿蔔素：479 µg

維生素E：1 mg

維生素C：25.3 mg

水解胺基酸：1411 mg



櫛瓜6大功效

翠玉瓜可以生吃嗎？翠玉瓜料理食譜、營養功效、食用禁忌完整看（hello醫師提供）

1. 抗氧化

櫛瓜的類胡蘿蔔素含量豐富，如葉黃素、玉米黃素和β-胡蘿蔔素，故抗氧化能力佳，有助保護眼睛、皮膚和心臟。一項針對櫛瓜的研究發現，與綠色櫛瓜相比，黃色櫛瓜擁有更高含量的類胡蘿蔔素和維生素C，抗氧化表現更好。

2. 提高免疫力

櫛瓜含有豐富的鉀、鈣、鐵等礦物質和β-胡蘿蔔素，不僅可預防貧血、強健骨骼，也有助於提升免疫系統，降低感冒或其他疾病的風險。

3. 穩定血糖

櫛瓜GI值僅15，屬於低GI食物，每100克含醣量僅1.8公克；研究發現，櫛瓜的纖維有助於穩定血糖，預防餐後血糖飆升，適合第二型糖尿病患者食用。

4. 預防心血管問題

櫛瓜的鉀離子含量較高，可幫助人體排出多餘的鈉，有助消水腫、預防高血壓及維持心血管健康。

一項動物實驗透過測試3種櫛瓜攝取比例，研究櫛瓜對預防心臟疾病的影響，發現大鼠每日飲食比例含有15％和20％的櫛瓜時有助減輕體重，降低大鼠的總膽固醇、三酸甘油酯、低密度脂蛋白與極低密度脂蛋白（兩者皆為壞膽固醇）等，並增加高密度脂蛋白（又稱好膽固醇），降低心血管疾病風險。

5. 預防便秘

櫛瓜富含水分、膳食纖維，可促進排便，其中水溶性纖維還可作為腸道益生菌營養來源，有助於維持腸道健康，預防便秘。

6. 保護眼睛

櫛瓜所含的維生素C、類胡蘿蔔素等營養素可維持眼睛健康，其中維生素C能保護眼睛免受自由基和紫外線損害；葉黃素可過濾藍光，減緩細胞損傷，並預防老年性黃斑部病變；β-胡蘿蔔素有助於提升夜間視力和預防乾眼症。

相關文章：翠玉瓜營養｜防便秘/視力老化翠玉瓜5好處 3類人不宜1煮法增毒素

+ 7

櫛瓜禁忌：2種人吃櫛瓜要注意

一般人吃櫛瓜並無特殊禁忌，不過，針對以下族群與狀況則需要特別注意：

1. 腸胃道不佳者

櫛瓜中的水溶性纖維會被腸道細菌分解並釋放甲烷，容易使腸躁症、腸胃道不佳的族群出現腹脹、脹氣等問題。

若想避免吃櫛瓜引起脹氣，建議加熱煮熟後再食用。加熱能使纖維素的結構變弱，讓腸道更容易消化。

2. 限鉀飲食者

櫛瓜富含鉀離子，鉀是人體必需的礦物質，但若有腎臟衰竭、腎上腺功能不全、少尿症、燒傷、壓擊傷害、嚴重感染致大量細胞被破壞分解時，或使用礦物皮質素造成的高血鉀症等問題時，須限制鉀攝取，因此應避免吃櫛瓜。

3. 野生櫛瓜

野生的櫛瓜含有葫蘆素風險較高，當櫛瓜味道難聞且苦澀，建議避免食用，避免葫蘆素中毒，造成噁心、嘔吐、腹瀉及脫髮等症狀。

櫛瓜料理3食譜

1. 櫛瓜炒蛋

材料：1條櫛瓜，切片；2顆雞蛋；1顆小洋蔥，切絲；1瓣蒜，切末；鹽和胡椒粉，適量；橄欖油，適量。

做法：

（1）在鍋中加熱橄欖油，加入切好的蒜末和洋蔥絲，炒香。

（2）加入櫛瓜片，繼續翻炒約3-4分鐘，直到櫛瓜變軟。

（3）打入雞蛋，快速攪拌均勻，炒至雞蛋熟透，撒上鹽和胡椒粉調味即可。

2. 烤櫛瓜

材料：2條櫛瓜，切成片或條；2大匙橄欖油；1茶匙乾羅勒；1/2茶匙蒜粉；鹽和胡椒粉，適量。

做法：

（1）預熱烤箱至200°C（400°F）。

（2）把櫛瓜放在烤盤上，淋上橄欖油，撒上羅勒、蒜粉、鹽和胡椒粉。

（3）烤約15-20分鐘，直到櫛瓜變軟且表面微金黃，取出即可享用。

3. 櫛瓜麵條沙拉

材料：2條櫛瓜；1顆小番茄，切半；1/4杯橄欖油；2大匙檸檬汁；1茶匙蜂蜜；1/4杯切碎的羅勒；鹽和胡椒粉，適量。

做法：

（1）使用刮刀或蔬菜削皮器將櫛瓜切成細條，像麵條一樣。

（2）在一個大碗中，將櫛瓜條、番茄和羅勒混合。

（3）在小碗中，將橄欖油、檸檬汁和蜂蜜混合，調入鹽和胡椒粉。

（4）把醬汁倒入沙拉中，拌勻即可享用。

櫛瓜產季

櫛瓜盛產季節主要是入秋後的9月~隔年4月。

相關文章：吃翠玉瓜竟致上吐下瀉 煮熟都冇用！營養師防中毒2招太大太苦勿吃

+ 4

延伸閱讀：

冷凍蔬菜沒營養？研究破解常見4大迷思

醫BooK／真的有對糖尿病有益的水果嗎？名醫教您了解怎麼吃水果保健康

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：櫛瓜可以生吃嗎？櫛瓜料理食譜、營養功效、食用禁忌完整看】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

