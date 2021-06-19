揀水果貼士｜西瓜點揀點切點保存7貼士　切開前多做1步甜度倍增！

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-06-20 11:28

西瓜在夏天水果的欄目中從不缺席，皆因西瓜鮮甜多汁又解暑，自然成為搶手貨。雖說西瓜外形圓溜溜每一個看似一樣，但原來品質好的西瓜都有特點，切西瓜亦有學問，籽的顏色也會影響味道，倘若選擇時稍一不慎便有機會選中皮厚肉粗的西瓜！ 攝影：龔嘉盛

西瓜，清涼多汁能為炎熱的天氣帶來透心涼感覺，因此在夏季尤其受歡迎，不論榨汁、製作甜品或是飯後果都有捧場客。西瓜品種繁多各有特色，果臨門營銷部主任Christine Kwok則最推介兔子嘜西瓜，因其香甜多汁並「無核」，吃起來爽快淋漓，免卻吐籽的煩惱。

西瓜清涼多汁是夏天必吃的消暑水果。

無籽西瓜真係無籽？

坊間不少商戶都聲稱出售無籽西瓜，Christine解釋無籽西瓜並非完全不含種子，在瓜肉仍可找到一些細小、白色的無生命種子，無味且可食用。相反，在瓜肉找到的黑色籽屬西瓜種子，放入土壤中可種植西瓜，形狀大粒味道苦澀。

無籽西瓜並非無籽，而是含有一些細小、白色的無生命種子，無味且可食用。

如何揀選品質好的西瓜？

生果店、超市的西瓜大多都是整個出售或者已切件，當然最新鮮、最原汁原味的定必是原個西瓜。對於揀甜西瓜，除了眾所周知的拍打法，聆聽其聲音外，Christine指亦可留意以下5大條件：果柄、果形、果臍、花紋及聲音，從而選擇香甜西瓜。

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西瓜如何保存及增加甜度？

對比其他水果，完整的西瓜保存期較長約２-３星期，若然買回家後並非即時食用，Christine建議將蒂頭朝下擺放，因西瓜的臍部（離瓜蒂較遠的地方）位置比較甜，故保存時將蒂頭朝下，有助整個西瓜甜度均勻分佈。切開後應盡快吃完，吃不完宜用保鮮紙密封切面，放於雪櫃冷藏避免變質。

將西瓜的蒂頭朝下擺放有助整個西瓜甜度均勻分佈。

如何避免西瓜橫切面凹凸不平？如何輕鬆去核？

保存西瓜並不困難，但對於切西瓜你又有沒有困難？由於西瓜體質較大，切開時難免會遇到橫切面凹凸不平或是大小不一，只要切前多做一個步驟便可以輕鬆將西瓜切半且擁有一個整齊的切口。此外，如不愛吃核的也可以選擇另一種切法，助你輕鬆去核。

按圖看輕鬆切西瓜妙法步驟：

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Scan QR Code防真偽！

以兔子嘜西瓜為例，每一個都貼有QR Code，選購時先掃瞄QR Code，便可追蹤西瓜的到港日期等資料，更有72小時換貨保障服務。如在收到西瓜的72小時內發現有品質問題，即可申請換貨，獲取一個新鮮到港的西瓜。