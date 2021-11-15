炸物食譜｜香酥魚柳條醃料做法簡單！搭配香橙盅視覺味蕾雙重享受

牛奶魚在台灣廣受大眾所喜好，又稱狀元魚、虱目魚等，具有豐富蛋白質與維他命，同時又具有低熱量、低脂肪、低膽固醇、是非常健康營養的食用魚類。牛奶魚柳又稱魚菲力，一條魚身上只有兩條，位於脊椎兩側靠近魚肚處，堪稱是牛奶魚中最頂級的部位。
香香酥酥的魚柳無敵美味！飯後水果是阿爸種的橙，女兒們都喜歡橙切得這般夢幻可愛。
▼香酥魚柳條食譜（按圖看清👇👇👇）
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「香酥魚柳條」做法
1. 將魚片切長條以醬油、鹽、全蛋、胡椒、米酒、蒜泥、芝麻香油抓醃後冷藏20分鐘。
2. 抓醃後的魚沾番薯粉靜置15分鐘反潮。
3. 鍋子下一些些油，以半煎炸方式，油熱後魚下鍋煎熟雙面金黃（約5分鐘），起鍋瀝油就完成了～
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