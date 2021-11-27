杏鮑菇食譜大全｜杏鮑菇15種家常菜做法　鮮嫩彈牙媲美肉類海鮮

杏鮑菇食譜五花八門，杏鮑菇King Oyster Mushroom，又稱雞髀菇，比綠葉蔬菜美味，鮮嫩也可媲美肉類和海鮮，簡單家常菜不乏杏鮑菇的影蹤。



杏鮑菇是素食界的天然「素肉」，用杏鮑菇做菜並不需要花巧，要著重品嘗杏鮑菇的天然菌香及彈牙的質感更好。用手撕開杏鮑菇，其實比用刀切更好，粗糙的切面更能吸收調味料，炒杏鮑菇絲、炸杏鮑菇條也建議用此方法處理。要是用圓塊、不規則形狀的就用刀切。

名廚建議杏鮑菇先料理後冷凍 保存更耐不變質

街市內有時見一大包新鮮杏鮑菇，肥美白嫩，卻令人有所卻步不敢購買。因為怕用了三、四條後，整包杏鮑菇被閒置，然後放壞變酸。大家不妨參考台灣名廚阿基師的提議，先料理鮮杏鮑菇，然後分裝冷凍。

按圖看方法︰

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杏鮑菇的15個做法 炒燒炸煲湯各具風味

若然不需保存杏鮑菇，即買即日烹調的，以下15份杏鮑菇食譜可供大家參考。

炒-乾炒杏鮑菇

用刮皮器，將杏鮑菇刨薄成闊條，配一些素牛肉和洋蔥，加豉油、老抽和素蠔油調味，全部炒埋一碟，乍看之下像乾炒牛河，然後當它為素食及低碳版的乾炒牛河，像「河」卻無「河」。

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乾炒杏鮑菇（蕭文學攝）

炒-溫拌杏鮑菇

手拆杏鮑菇絲模仿手拆雞絲，拌勻惹味辣汁，用上辣豆瓣醬、豉油、糖、芫荽等拌勻，吃來流順，刺激味蕾又醒胃。

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溫拌杏鮑菇（陳嘉杰攝）

炒-孜然手撕杏鮑菇

以孜然入味，散發濃烈香氣。用在乾煸杏鮑菇上，令本來平凡的小菜，層次大為提升，佐酒及下飯俱佳。杏鮑菇在汆燙後要浸冰水，令口感更彈牙，之後用毛巾抹乾杏鮑菇，這樣一來更易將杏鮑菇炒至乾身及不出水。

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孜然手撕杏鮑（陳嘉杰攝）

炒-甜麵醬杏鮑菇配饅頭

京醬「醬爆」法烹製，風味濃郁，以杏鮑菇絲配甜麵醬拌炒，鹹甜有致，搭配刈包和饅頭讓人無法抗拒。

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甜麵醬杏鮑菇配饅頭（黎家浩攝）

炒-三杯杏鮑菇

三杯雞是「三杯」的代表，醬油、米酒、麻油各一杯，故稱為「三杯」，素食版改用三杯菇代替，同樣色香味美。

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三杯杏鮑菇（鄧倩螢攝）

炒-麻辣杏鮑菇

麻辣醬汁用上麻辣醬、豉油、蒜蓉、辣椒等拌勻，每一啖都在刺激味蕾。

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麻辣杏鮑菇（詹郭敏攝）

炒-咖喱素魷魚魚蛋

用杏鮑菇代替魷魚，切塊挖空扮魷魚圈仿真度高，將素魷魚圈先汆水，可增加彈牙口感，吃來好比有韌性的魷魚圈。獨門咖喱汁的精華除了是咖喱膏、咖喱粉或咖喱醬之外，加些許燒烤醬，或叉燒醬，或海鮮醬，更能提升咖喱汁帶少少甜的底味，加素蠔油增加鹹鮮及色澤。

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咖喱素魷魚魚蛋（詹郭敏攝）

炒-豉椒炒素魷

豉椒炒鮮魷，鮮味的素魷魚配惹味的豆豉蒜蓉醬，讓人大快朵頤，亦有人加入開胃的味菜（鹹酸菜）拌炒，令整頓菜的味道層次更豐富。

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豉椒炒素魷簡單家常菜，以杏鮑菇仿魷魚圈。（岑卓熹攝）

燒-醬燒杏鮑菇串

用大大小小的杏鮑菇炮製，仿「雞串燒」配燒烤醬，可佐酒成為惹味的居酒屋小食。

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醬燒杏鮑菇串（鄧倩螢攝）

燒-韓式醬燒杏鮑菇

蜜糖、豉油、菜油及麻油，四合一成為可口的燒烤汁。處理杏鮑菇，將杏鮑菇縱切劏成兩半後，先用刀在表面切出格仔紋，方便入味，然後拿去汆水2分鐘，撈起瀝乾熱水後，浸入冰水冷卻，使肉質更加彈牙。記得要吸乾或抹乾水分後才放上烤爐煎烤，避免油花四濺，亦方便上色，當杏鮑菇燒至金黃色，塗上醬汁後再將兩面翻燒至焦香亮澤完成。

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醬燒杏鮑菇（陳錦超攝）

燒-照燒雞扒

素食的「雞」，除了素雞之外，可用上菇菌代替。將杏鮑菇蒸熟剖開，就像日本人剖大根一樣邊劏邊擘開，杏鮑菇順勢由立體變平面。被攤平的杏鮑菇，可以像豬扒和雞扒般處理，用照燒汁香煎，蘸粉漿麵包糠下油鍋炸，是上好的素食料理。

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素食版的「照燒雞扒」（李思敏攝）

炸-鹽酥杏鮑菇

建議將生粉跟地瓜粉的比例調成1:1，蘸在杏鮑菇粒上，中火炸2-3分鐘，然後瀝油，拌入香蒜牛油汁，這樣做出來的杏鮑菇，鹹鹹辣辣，香濃多汁，不遜於夜市名物鹽酥雞。

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鹽酥杏鮑菇（岑卓熹攝）

炸-金沙素魷魚圈

「金沙」菜式以鹹蛋和牛油炮製，鹹蛋黃醬掛上炸素魷魚圈，香口惹味之餘，色澤金黃漂亮，喜慶感十足。

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金沙素魷魚圈，杏鮑菇要保持乾爽，上粉後才蘸麵糊，使麵糊可掛於杏鮑菇上。

氣炸-香酥杏鮑菇

夜市中的香酥杏鮑菇，用油炸脆杏鮑菇，酥香滋味。若怕油膩，改以氣炸方式炸脆，雖不及油炸的「卜卜聲」，卻仍然是佐酒的美味佳餚。

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香酥杏鮑菇（蕭文學攝）

湯水-麻油鮮菇薑湯

容易手腳冰冷的人，不妨以湯水調理身體。立冬後不妨吃麻油雞湯補身，湯頭有生薑、雞塊及麻油等。若果想轉為素湯，可用杏鮑菇及猴頭菇代替雞，猴頭菇有助補虛及幫助消化。中醫師解釋猴頭菇和淮山一樣，藥性較輕，起效慢，適合平素滋補。

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麻油鮮菇薑湯（尹嘉蔚攝）

註冊中醫師潘仲恆指「麻油鮮菇薑湯」可溫胃散寒，四肢冰冷，經常吃生冷導致胃痛及怕冷人士適合飲用。 每周可飲1次，每次1湯碗。至於，胃痛人士最好只飲湯不宜吃湯料，容易心煩失眠、口燥咽干、小便短黃、大便乾結、口腔潰瘍（生痱滋）、陰虛有火，內熱旺盛者不宜飲用。 如有疑問，請向中醫師諮詢。

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