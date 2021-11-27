粟米冷知識｜白紫黃粟米哪種熱量最低？營養師解構各種玉米營養

常見的粟米種類，有白粟米、雙色水果粟米、甜粟米、紫粟米及糯粟米，你愛吃哪種粟米？台灣營養師高敏敏指出，各種粟米營養都不同，白粟米維他命C含量最高，雙色水果粟米膳食纖維最多，甜粟米則是增強免疫力、保護力的首選。



粟米吃過量 當心會發胖

台灣營養師高敏敏表示，粟米是澱粉不是蔬菜，1~1.5根左右的粟米，就相當於一碗飯，吃粟米要記得跟飯做替換減量，以免主食吃太多而發胖。

▼5種粟米熱量、營養比一比（按圖👇👇👇）

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高敏敏表示，各種粟米的熱量大不同，以白粟米的熱量最低，因為醣分較少、抗性澱粉較多，而糯粟米熱量最高，膳食纖維含量最高的是水果粟米，若要增強免疫力、保護力，甜粟米的β-胡蘿蔔素含量最為豐富。

1. 白粟米

白粟米又稱水果粟米，維他命C含量最高，每100g的白粟米，熱量僅66大卡，粟米粒呈現象牙白的顏色，皮薄豐潤、口感黏甜適中，風味獨特。

2. 雙色水果粟米

雙色水果粟米的外葉是淡綠色，裡頭有黃白雙色的品種，甜度較甜粟米高，但澱粉含量較低，每100g的雙色水果粟米，熱量為105大卡，含有豐富的維他命E及纖維素，可抗衰老、助消化，適合製作沙律，也可以蒸煮，約5分鐘即可。

3. 甜粟米

每100g的甜粟米，熱量為107大卡，為淺綠外葉黃色穗粒，顆粒小而圓潤、皮薄軟嫩、香甜可口，含胡蘿蔔素、玉米黃素，各種粟米中β-胡蘿蔔素含量最豐富，是增強保護力首選，最常煮成湯品，也是大人、小孩的最愛。

4. 紫粟米

紫粟米的玉米粒呈現深紫色，有豐富花青素，可以幫助抗氧化，每100g的紫玉米，熱量為168大卡。

5. 糯粟米

糯粟米的粟米粒可能混有紫皮與黃皮，嚼勁Q彈，每100g的糯粟米，熱量為172大卡。

按圖掌握2個重點，了解揀超甜粟米的鑒別方法︰

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