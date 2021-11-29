洋蔥營養｜2大營養素助降三高又抗癌？老人家及腸胃不好者避生食

有獨特辛辣味的洋蔥，營養相當豐富，熱量不高，尤其洋蔥含有類黃酮、硫化物兩大特別的營養素，有很強的抗氧化作用，具抗癌、防過敏、降三高、保護心血管、延緩老化、改善輕微感冒、助排便等功效。



洋蔥裡屬於類黃酮的槲皮素、山奈酚等植化素，加上硫化物都是重要的抗癌成分，並可預防心血管疾病、降三高。台灣台安醫院營養師劉怡里表示，若有輕微的咳嗽、打噴嚏、流鼻涕等感冒症狀出現時，可以吃些生洋蔥，有助於緩解感冒的不適。

▼洋蔥營養（按圖看清👇👇👇）

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台灣中醫師張家蓓指出，洋蔥含有「醌」、「蒽」成分，也就是含硫化合物、硒的成分，以中醫學來看，洋蔥會有辣辣的味道，具有緩解身體疼痛、心血管保健、降膽固醇、除風邪、殺菌、抗癌等作用。

研究發現，洋蔥含有槲皮素，可減少骨頭中的鈣流失，以提高骨質密度，預防骨質疏鬆症；亦有研究顯示，洋蔥也含有微量的維他命D、C，對鈣、磷的吸收有輔助效果，所以洋蔥對骨質密度提升有助益。

不過，劉怡里也提醒，雖然生吃洋蔥保健效果好，但因洋蔥含寡糖易脹氣，又有刺激的辛辣味，老人家及腸胃不好的人要避免生吃，以免脹氣不舒服，建議煮熟後再食用。

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按圖看白、黃、紫洋蔥分別及合適烹調法：

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