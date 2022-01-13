入廚貼士｜馬蹄去皮超輕鬆記住1個重點　乾淨利落不傷手4步搞掂！

馬蹄去皮好麻煩？只要掌握一個要點，不需太費力也可以將馬蹄皮輕鬆去掉，更可以根據自己的能力選擇去皮工具，免得在削皮過程鎅傷手。



馬蹄，經常用作煲湯、肉餅材料，臨近新年時更會用上大量馬蹄製作一底底的馬蹄糕。利用馬蹄做菜，最煩心的定必是削馬蹄皮，馬蹄外圍凹凸不平且體積細小，削皮時花力氣同時亦需小心。雖說市面上有已削皮的馬蹄、罐頭馬蹄出售，但始終還是新鮮馬蹄的味道最佳，然而想不花力氣又可以快捷削馬蹄皮，當中有一個重點。

輕鬆剝馬蹄，乾淨利落不傷手全靠1個重點。

馬蹄輕鬆去皮利用冷縮熱脹

若想輕鬆地將馬蹄皮去掉，並不需要用上特別工具，而是利用冷縮熱脹的原理使馬蹄皮更易削掉。因此去皮前先將洗水的馬蹄在滾水汆水數分鐘，令表皮先軟化，其後立刻將馬蹄浸入冰水中，透過一冷一熱令馬蹄皮和肉分離，從而加快去皮時間。另外，由於馬蹄肉氧化速度快，削皮後要趕緊浸到水裡，不然很快變黑。

透過冷縮熱脹的原理使馬蹄皮更易削掉。

請按圖看快捷削馬蹄皮2個方法：

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馬蹄清熱生津 煮湯做糕點樣樣皆宜

馬蹄註冊中醫師郭志華博士指馬蹄性寒、味甘，有清熱生津、利濕止渴、降血壓的作用。以下集合數個馬蹄食譜，可供參考：

【新年糕點食譜‧有片】粒粒馬蹄糕 糖水撞粉漿熱度要拿捏好

【糖水食譜】蛋花馬蹄露清熱潤燥 馬蹄粒粒爽口

【肉餅食譜】馬蹄粟米煎肉餅 啖啖肉爽口彈牙（附粟米取粒大法）

暖身湯水食譜｜馬蹄黨蔘黃豆羊肉湯益氣暖胃 2招去除羶味超簡單

馬蹄清熱生津，煮湯做糕點樣樣皆宜，如馬蹄糕、馬蹄粟米煎肉餅。

資料參考：味庫美食視頻