清明節飲食｜清明濕重忌海鮮筍　番薯菠菜8種去濕護肝食物附2湯水

清明節是二十四節氣之一，每年立春後15天便是清明。除了要拜祭、掃墓，飲食上又有什麼要注意？以下將介紹一些適合這個節氣的食物，主要以健脾、去濕、養肝為主。



清明，我們會想到祭祖，悼念先人，而對古人來說，清明亦是萬物生長之時。《歲時百問》中說：「萬物生長此時，皆清潔而明淨，故謂之清明。」古人形容清明有「三候」，即：「一候桐始華；二候田鼠化為鴽；三候虹始見。」意思是桐樹開始開花，田鼠都躲回洞穴，取而代之是喜愛陽氣的鴽鳥逐漸出來活動，意味著陽氣漸盛；而雨後甚至有機會見到彩虹。

清明節是對先人慎終追遠的日子，但對古人而言，清明同樣是萬物生長之時，清潔而明淨。（張浩維攝）

不過清明節一般都比較潮濕，自小唸過「清明時節雨紛紛」的你一定知道啦。儘管天文台預計明天的最高濕度約為75%，不算太高，但飲食方面還是建議去濕為主，並跟從春季的養生準則，注意護肝。相反，中醫角度不建議吃太多容易引起發炎及過敏的食物，如油炸食物、辣椒、餅乾零食、海鮮、筍類、羊肉等。

請按下圖睇8種清明適宜食物：

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此外，由於清明和春分相隔不久，僅15天，因此春分適宜的飲食、湯水，在清明仍繼續適宜食用、飲用，請參考以下文章：

春分飲食｜春分預計濕度95%！中醫推介去濕護肝12食物花生木瓜湯

若想了解更多適合清明節飲用的湯水，可參考以下食譜：

春天湯水食譜｜花生木瓜眉豆湯養肝健脾 防春天濕重易倦老少咸宜

花生木瓜眉豆湯食譜

【健康湯水食譜】合桃栗子瘦肉湯補腎健脾 多做1步辟合桃澀味