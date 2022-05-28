解渴｜氣泡水宜喝無糖無添加　不傷牙齒、骨骼　但要提防胃部負擔

進入5月後氣溫逐漸上升，適時補充水分，可避免脫水造成身體不適。但醫生提醒，消暑解渴最好選擇純水或礦泉水，若想增加清涼感可喝氣泡水，但建議選擇成分單純、不加糖或其他添加物者，才能避免喝進過多糖份，而腸胃不好的人也要避免飲用氣泡水，以免引發胃食道逆流或腹脹。



台灣大林慈濟醫院副院長林名男指出，市售飲料琳瑯滿目，卻往往充滿糖份陷阱。因為即使標示「微糖」，100毫升裏都可能含有2.5克的糖，換算為600毫升的瓶裝飲料，就可能含有3顆方糖的含量；如果是「全糖」飲料，含糖量更可能高達12顆方糖的量。

有些人退而求其次，改喝氣泡水來減低糖份攝取，但市售氣泡水種類繁多，又要怎麼選擇，才能喝得健康、無負擔？

林名男說，氣泡水是將二氧化碳打進水裏，入口時有清爽感、對舌頭也有些許刺激口感，建議最好喝單純原味，勿添加糖或香精、果汁，以免又喝進過多糖份與添加物。

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氣泡水害骨鬆、損牙？醫生解迷思

至於網傳氣泡水PH值偏酸，可能傷害琺瑯質、造成胃潰瘍？林名男說，目前並沒有實證研究，以胃酸PH值約1至2，氣泡水則約為6，學理上不太可能影響牙齒、或造成骨質疏鬆。

但要注意的是，當大量氣體喝進肚子裏，可能誘發胃食道逆流，加重胃脹氣、胃潰瘍等毛病。林名男指出，許多人把氣泡水當成減肥聖品，以為喝進一肚子的氣體、增加飽足感，就比較不會想吃東西，其實目前並無研究可以證實喝氣泡水對減重、或對身體有特別好處。

林名男強調，夏天喝水很重要，若水分攝取不足易感覺虛脫，脫水更會造成身體嚴重不適，建議依照個人體重補充水分。他建議，體重每1公斤，應攝取30毫升水分，例如體重60公斤者，每天應攝取1800毫升水分，再依照運動量調整，但也無須喝得過度。

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