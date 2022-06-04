健康湯水食譜｜山楂谷麥芽瘦肉湯消食健脾　1種人忌山楂活血化瘀

今年的端午節，你有吃糭應節嗎？糭由糯米、鹹蛋黃、肥豬肉等油膩食材製成，單吃一隻已經有飽飽滯滯的感覺。節日後的飽滯感該如何消除？不妨煲一個山楂淮山谷麥芽瘦肉湯來解滯，不用抱著肚皮過餘下的假期。



山楂活血化瘀1種人不宜

適逢端午節，筆者向註冊中醫師郭志華博士查詢一個可以解飽滯的湯水，她推薦山楂淮山谷麥芽瘦肉湯。谷芽、麥芽兩種藥材有消滯之效，加上山楂酸酸的味道，即使是吃飽了也能喝一碗解滯。谷芽和麥芽均在藥材舖找到，谷芽一粒粒，而麥芽則帶鬚，除了煲湯外也可以焗茶飲用，任君選擇。不過，郭醫師提醒山楂有活血化瘀的功效，因此孕婦不宜服用，煲煮前可除去山楂一味；而哺乳媽媽則不宜用炒麥芽，因為炒麥芽有回奶作用，煲煮前可除去炒麥芽一味。

山楂淮山谷麥芽瘦肉湯食譜

請按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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山楂淮山谷麥芽瘦肉湯（煲／Boil）



4人分量 1級難度 1小時



材料：

炒谷1両

麥芽1両

淮山1両

山楂20克

瘦肉300克

水1.5公升

鹽適量



做法：

1. 將谷芽、麥芽浸10分鐘再洗淨；淮山、山楂洗淨。

2. 凍水連瘦肉一同煲滾，大火氽水幾分鐘後盛起，其間加入少許酒辟味。

3. 將所有湯料放進鍋裏，大火煲10分鐘後，轉中小火煲30分鐘。

4. 加鹽調味，即成。



不失敗秘訣：

* 谷芽、麥芽不用煲太久，因煲太久會茸爛，口感像粥一樣。

* 凍水放瘦肉氽水，會較易排走雜質。

