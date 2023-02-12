香蕉營養｜睡前吃助安眠午後吃消除疲勞　食用香蕉5重點功效倍升!

香蕉營養高、飽肚感強且價格相宜，深受大眾歡迎。縱然任何時間也適合吃香蕉，但如果選對時間食用的話，可增加其功效。以運動後食用香蕉為例，有減緩運動時造成的抽筋、使腦部放鬆、維持好心情。



食香蕉都有時間表？早餐吃改善便秘防血糖升

香蕉益處毋庸置疑，但在不同時間吃香蕉，也會為身體帶來不同效果，單單是運動前或後食用已有分別。除了運動前後，大多數人都認為香蕉適合早午晚食用，但假如是追求改善便秘、預防餐後血糖升，日本順天堂大學醫學部教授小林弘幸監修建議在早餐時間食蕉。

首先香蕉含膳食纖維，一條約7吋長的中型香蕉已含約3克，部分水溶性膳食纖維，有助降低體內膽固醇及穩定血糖水平。而香蕉當中的非水溶性膳食纖維有助刺激腸臟蠕動，維持腸臟暢通，有助預防便秘。其次，香蕉的寡糖有助增加益生菌，改善腸道環境從而改善便秘。

在不同時間吃香蕉，也會為身體帶來不同效果，選對時間更可提升功效。（Kawin Harasai/Unsplash）

請按圖看不同時間吃香蕉好處：

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午餐前後吃防飯氣攻心消除疲勞 睡前吃助安眠

至於在午餐前後吃，香蕉的醣類及維他命B1，兩者結合下能轉代成能量，為身體補充能量。豐富的鎂有助穩定神經、對於鈣的吸收也有幫助。午飯後吃香蕉，幫助代謝，避免飯氣攻心。而晚餐前吃一根，香蕉的澱粉質能夠為身體提供飽足感，減低發生進食過量的機會。由於香蕉富含鎂，有促進褪黑激素的分泌，改善失眠。

對於運動人士，運動前吃香蕉能為身體提供能量，維持運動的耐力；運動後吃香蕉有助避免因大量流汗電解質失衡而引致抽筋，並幫助肌肉修復與生長。

午飯後吃香蕉，幫助代謝，避免飯氣攻心想睡。（Eiliv Aceron/Unsplash）

梅花點蕉助排便 3類人不宜多吃香蕉

香蕉助排便這點毋庸置疑，唯一需留意的是不同的熟成程度所含的營養分量略有不同。其中，梅花點香蕉最有助排便，因果寡糖含量比其他高，在腸道幫助細菌分解，加強腸道細菌的平衡，提升腸道健康。同時含有大量多酚，能夠延緩衰老。

儘管香蕉好處多，但因黃香蕉的糖份高，糖尿病患者與減重者不宜多吃；而青蕉或黃蕉都含較高的鉀質，限鉀的腎臟病人或腎功能不好的人最好不要吃。如有疑問可向醫生或營養師查詢。

梅花點香蕉最有助排便，因果寡糖含量比其他高，有助提升腸道健康。（Dean David/Unsplash）

資料來源：康健、早安健康