去濕湯食譜｜南豆薏仁茯神湯健脾利濕　春天濕重可飲4類人不宜

初春時分，櫻花、繡球花、吊鐘花已開，遊人為賞花擠得水泄不通。乍暖還寒，時而寒濕的天氣，「去濕湯」是時候出爐。南豆薏仁茯神湯有助去濕、健脾、緩和身體的重墜感。

攝影︰尹嘉蔚



南豆薏仁茯神湯

南豆、扁豆如何分？

南豆與扁豆十分相似，乍看以為兩者一樣；不過，南豆比較圓，扁豆比較扁，細看下可辨認，南豆配赤小豆煮湯。赤小豆有助去濕、去水腫，煲湯前，將赤小豆用白鑊烘一烘，較易令身體消化，減少腸胃脹氣。

（左）南豆、（右）扁豆

蓮子、茯神助安眠

去濕湯水其實不只適合在春季時飲，人的身體會隨季節變化，春天會較易有關節不適，感覺重墜，風濕的體徵在天氣出現變化時會更明顯。潘醫師建議在冬春交接期間，若果感到床鋪「濕濕地」，在睡覺前用風筒吹乾床鋪才睡，第二日醒來可減少「周身痛」。此外，都市人常有失眠、睡得差、半夜扎醒等現象，飲一些蓮子、茯神湯水有助安神。

南豆薏仁茯神湯有多種材料，各自的功效簡略如下︰



南豆︰利尿健脾

薏仁︰利水滲濕

赤小豆︰利水除濕

茯神︰寧心安神

陳皮︰理氣化痰

蜜棗︰安神生津

南豆薏仁茯神湯

南豆薏仁茯神湯食譜

按圖了解食材的療效︰

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註冊中醫師潘仲恆對「南豆薏仁茯神湯」的食用建議︰

南豆薏仁茯神湯可健脾去濕。

每周可飲2湯碗（2次）。生薏米性寒，不適合長期大量食用。

蠶豆症患者、痛風人士、孕婦及行經女士忌服；過敏體質的人慎服。

如有疑問，請向中醫師諮詢。



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去濕素湯食譜

【南豆薏仁茯神湯】

材料︰南豆1両、薏仁1両、赤小豆1両、茯神1両、陳皮4塊、棗2粒、水2公升

做法︰

1.將材料全部洗淨。

2.南豆、薏仁、赤小豆浸8小時。

3.大火煲水，水滾後加入全部材料。

4.改用細火煲1小時，加適量鹽調味完成。

不失敗秘訣︰

大部分湯料在藥材行可買齊。

南豆、薏仁、赤小豆浸泡後易煮腍。