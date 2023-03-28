防癌貼士｜台名醫20年內患4癌症　3類食物從小不離手養成癌病體質

台灣心臟科名醫陳衛華在20年間患上4種癌症，他從32歲起陸續患上骨癌、腎臟癌、甲狀腺癌及血癌。多年來的不良飲食習慣，因常吃3類食物而養出容易患癌的體質。



台醫生20年內患上4種癌症

陳醫生從小愛喝汽水、吃零食、鹽酥雞等油炸食物，後來因為工作壓力，又嗜甜飲、零食、烤炸食物不離手，不知不覺養成容易患癌的體質。後來他透過調整飲食、打坐放鬆改變惡性循環來抗癌。

台灣心臟科名醫生陳衛華在20年間患上4種癌症。（圖片︰健康2.0節目截圖）

了解4大防癌營養素▼▼

+ 4

相關文章︰抗癌食物｜助防癌4大營養素 硒質提高抗氧力多吃番薯巴西果仁…

鳳梨精力湯助排毒防癌

預防癌症的重要一環，留意日常飲食及烹飪手法，煎、炸、烤的過程會產生很多毒素污染食物，過量的精製糖也是癌的毒源之一。生機飲食專家王明勇在健康節目上介紹了一道精力湯，把身體的毒素排出體外，淨化腸道。

排毒精力湯材料（圖片︰健康2.0節目截圖）

【排毒精力湯】 4人分量

材料︰鳳梨100克、帶皮紅蘋果半個、西蘭花（熟）4朵、苜蓿芽1把、芫荽1把、西梅乾5粒、大豆卵磷脂粉1湯匙、螺旋藻粉3克、水1公升

做法︰全部材料放入攪拌機拌勻完成。

排毒精力湯（圖片︰健康2.0節目截圖）

*大豆卵磷脂粉可即沖成飲品、螺旋藻粉在健康食品店、網上商店可找到。

資料來源︰健康2.0