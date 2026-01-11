胃癌食物｜37歲男常吃3類三文治患胃炎恐致胃癌！助防癌6飲食建議

胃癌食物｜三文治本是健康的早餐，但錯配高鈉及煙燻加工肉的三文治，即成胃病兇手之一。火腿、煙肉或煙三文魚三文治，你有經常把它作早餐嗎？



胃癌飲食｜常吃醃漬煙燻高鈉食物與酒精 小心生胃癌

一名37歲李姓男士長居歐洲，飲食習慣早已融入當地，因嗜吃煙燻高鈉食物，又常吃生冷食品，飯聚時飲酒，返台後適逢做身體檢查，發現患上胃炎，胃部已感染幽門螺旋桿菌。

一名37歲男士嗜吃煙醃、高鈉食物做早餐，結果患胃炎，並感染了幽門螺旋桿菌。（圖片︰photo AC）

台灣梁程超醫生提醒大眾，嗜吃高鈉、醃漬、煙燻食物及感染幽門螺旋桿菌的人，胃癌機率比一般人高。幽門螺旋桿菌主要經口腔傳染，途徑包括被污染的飲用水、食物或唾液。有研究指出，8成胃癌患者的胃部均感染了幽門螺旋桿菌。

以下10類食物可增加胃癌風險▼▼

胃癌飲食｜長期吃太鹹嗜辣易胃癌 遠離10類危險食物泡菜炸雞麵包

1 加工肉類

2 紅肉

3 加工食品

4 醃製食物

5 燻製食物

6 高脂食物

7 酒精

8 精緻澱粉食物

9 辛辣食物

10 高鈉食物

胃癌高危人士｜常有胃炎／50歲以上男性／嗜煙酒

胃癌與年齡也有關，50歲以上及長者，尤以男性患胃癌的機率也較高。胃癌的初期症狀並不明顯，發病時通常已進入中晚期。如有食煙、喝酒、經常有胃炎、曾接受胃部接除手術或有胃癌家族病史的人，也有較高風險罹患胃癌。

預防胃癌6項建議▼▼

預防胃癌1：減高鈉食物

若過度吃高鈉、高鹽食物，因鹽味會刺激胃壁，破壞胃黏膜屏障而引起黏膜炎，會增加胃癌風險。

預防胃癌2：減辛辣食物

辛辣食物同樣會刺激胃壁，辣椒素可能是致癌物質，導致胃黏膜損傷，加重胃炎或胃潰瘍，增加致癌風險。

預防胃癌3：減精緻澱粉

不宜大量攝取麵食、麵包、蛋糕等，限制精製穀物、高脂食品及油炸物攝取，預防胃癌。

預防胃癌4：多吃新鮮蔬果

多吃有豐富維他命C的水果、蔬菜，提高抗炎及細胞抗氧化的能力，降低癌症風險。

預防胃癌5：適當飲食頻率

定時定量飲食，避免胃酸過度分泌，減少胃病的機會，包括消化性潰瘍。暴飲暴食會傷胃，胃黏膜反覆強制擴張，導致物理性損傷，可能提高胃癌機率。

預防胃癌6：維持健康體重

避免肥胖。有研究顯示，年輕時肥胖可能會增加日後患胃癌的風險。韓國一項大型研究發現，35歲時過胖的人患胃癌的風險明顯增加；日本的研究則認為，20歲時過胖的人與胃癌高死亡風險率有關聯。

胃癌有何徵狀？ 患胃癌的病人可能會出現以下徵狀︰持續消化不良、食慾不振、進食後腹脹不適、小腹腫脹、嘔吐，甚至吐血、體重急速下降、大便出血或大便呈黑色、貧血、疲倦、虛弱。 哪些食物可能致胃癌？ 高鈉、加工肉類、紅肉、加工食品、辛辣食物、醃製食物、燻製食物、精緻澱粉、高脂食物及酒精等，長期經常進食均可能增加患胃癌的風險。

參考資料︰中時新聞 / 癌症網上資源中心 / 台灣營養師薛曉晶FB