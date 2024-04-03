三餸一湯｜清明祭祖供品入饌　電飯煲豉油雞/叉燒炒蛋/蘋果煲湯

清明節，祭祀祖先，保佑平安。祭祀後的供品、祭品可以吃嗎？掃墓、拜祭一般會帶先人生前喜歡吃的飯菜，待香燃盡時，供品可吃。



祭祖供品可以吃嗎？

網上不少人問到供品是否可吃？麵食、糕點、肉食、叉燒、燒肉、雞、蘋果等，無論擺放什麼供品，先人不能嚐到，無非是寄託後人的哀思。民間習俗亦指祭祖用的食物可以吃，祭祖後吃了供品，祖先保佑安康。不用棄掉食物，也不用忌諱吃了供品對先人不敬。除非供品已被香灰、灰塵等污染，就要留心食物安全。

燒味食物經常剩下？吃不完的話其實可入饌，不要浪費。如果用雞祭祖，還可用電飯煲做細細隻的豉油雞。水果最常有蘋果，可以煲清熱去濕湯水，適合一家大細。

叉燒炒蛋

叉燒炒蛋，因為味道最夠香，灑幾粒鹽炒蛋，夾叉燒吃已經好出色。

叉燒炒蛋（李賢華攝）

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冬瓜豆卜燜火腩

火腩、燒肉比較油膩，最夾用冬瓜解膩，冬瓜還可清熱。

（馮嘉雯攝）

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玫瑰豉油雞

電飯煲煮豉油雞，免睇火而且入味，雞肉嫩跟浸雞不相伯仲。豉油汁有生抽、老抽、玫瑰露、冰糖、乾蔥、薑、蔥、水熬成。

玫瑰豉油雞（陳嘉杰攝）

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佛手瓜蘋果花豆湯

蘋果用來煲湯，湯甜而清，夾佛手瓜（合掌瓜）、蜜棗、薏仁、腰果，可消暑去濕，養血安神，適合一家大細飲用。此湯無肉，卻媲美肉湯溫潤清甜。

佛手瓜蘋果花豆湯

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參考資料︰緬懷紀