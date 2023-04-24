絲瓜好處｜降血壓美白去水腫6好處　2類人不宜是否新鮮要睇尾端

絲瓜又名勝瓜，當造期為5月-8月，它含豐富維他命B及C，能美白肌膚及延緩衰老，也有調經通便效果，非常適合女性食用。絲瓜其他好處還包括利尿去水腫、抗氧化、保護心血管、降血壓。



絲瓜（勝瓜）屬於葫蘆科一年生蔓性草本，原產印度，性甘涼。熱量低，每100克絲瓜只有17卡路里，含豐富膳食纖維之餘，且水分含量高達95%，適合減肥人士食用，對於有便秘與排便困擾的人亦具功效。此外，它還有多元的礦物質，營養非常豐富。

按圖看絲瓜主要成分及6大好處👇👇👇：

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每100克絲瓜主要成分：（資料來源：台灣衛福部食品藥物管理署）



熱量：17卡路里

水份：94.6克

碳水化合物：3.9克

鉀：117亳克

鈣：10亳克

鎂：10亳克

鐵：0.2亳克

磷：22亳克

維他命A：1.79亳克

維他命B1：0.02亳克

維他命B2：0.02亳克

維他命B6：0.08亳克

維他命C：6.5亳克

圖片來源：（網上圖片）

絲瓜6大好處：

1) 美白：豐富維他命C及B，對於肌膚有美白作用，也能抵抗紫外線對皮膚的傷害，更有淡斑去皺的效果。



2)利尿去水腫：絲瓜的含水量極高，有接近95％為水分，食用後可利尿並排除體內多餘的水分，有去水腫的效果。



3)抗氧化：絲瓜中的皂甙以及葫蘆巴鹼有抑制癌細胞及抗氧化的作用，有助抗癌的效果。



4)保護心血管：胱胺酸是一種氨基酸，於人體代謝時產生出來，會增加心血管疾病的機率，絲瓜中含有葉酸與維他命B6，能有效幫助同胱胺酸的代謝，降低心血管疾病的發生。



5)降血壓：絲瓜中的鉀，有益於血管擴張並有助降低血壓。



6)防便秘：絲瓜的含水量高並富含膳食纖維，可幫助腸胃的蠕動，改善便秘問題。

絲瓜有重量便好？（GettyImages）

如何揀新鮮靚絲瓜？

有網友分享挑選絲瓜的小訣竅，「皮要粗+蒂頭不要黑+拿起來有重量」、「蒂頭不要枯萎、尾部不要太白、外皮要粗糙有點沉，不要買太大條即可」、「瓜藤要粗、瓜條要長形圓桶狀、瓜身要有細毛、瓜條要沉，大概這樣」、「我婆婆說外表不能滑面」。

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2類人不宜食絲瓜

絲瓜雖然營養價值高，但有2類人不適合食用絲瓜。

1) 經常腹瀉、脾胃較弱人士

因為絲瓜富含膳食纖維及水分，容易促進腸胃蠕動，如容易腹瀉的人，吃了絲瓜，可能加重腹瀉問題。



2)體質虛寒人士

絲瓜具有清熱解毒通經活絡的作用，如體質虛寒易生病不適的人，盡量不要吃絲瓜，否則有可能加重症狀或者引起身體不適。

資料來源：早安健康、台灣衛福部食品藥物管理署