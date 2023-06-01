減肥｜瘦身單靠運動恐愈減愈重？營養師揭減重3原則這控制更重要

許多人認為只要有運動就可以減肥，不過，是時真的是這樣嗎？



一名20歲年輕女子為了要減重而去報名健身課程，她認為只要努力運動，增加肌肉量，代謝率就會提高就會瘦，不料，在開始健身的第一個月確實有瘦了2公斤，但之後體重就再也下不去反而愈練愈重。

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台灣營養師嫚嫚在Facebook發文分享，曾遇過一名20歲年輕女子為了要減重而去報名健身課程，認為只要努力運動，增加肌肉量，代謝率就會提高就會瘦，不料，過了兩個月不但體重沒變輕，反而還愈練愈重。她表示，只有運動而沒有進行飲食調整，大型的薈萃分析研究證實，對於減重沒有顯著性的效果。即使是能看到減重效果，也非常的輕微，大約每週只減少0.1公斤。而且需要達到有減重效果的運動，每週要進行150-250分鐘中等強度運動才有用。

台灣營養師嫚嫚指出，若只靠運動很難瘦，因為熱量消耗的比想像中少太多，舉例來說，60公斤的人騎腳踏車半小時，約消耗120大卡、快走半小時，約消耗165大卡，但只要吃一塊蛋糕或幾塊餅乾就能把消耗掉的熱量馬上補回來，若是重訓練肌肉，每增加1公斤肌肉，每天也只能消耗約13大卡而已。而且，許多人運動後又容易胃口大開，產生吃的衝動來平衡運動消耗掉的能量，在有進食衝動的情況下，非常容易爆食，吃下多過於消耗的能量。

另外，也很多有在運動的人，容易出現「補償心態」，認為「我有運動，所以我可以吃」不過，有在運動的人，經常都會吃超過需要的熱量，讓體重不減反增。

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運動對減重的真正幫助是什麼？

針對運對對減重的幫助，台灣營養師嫚嫚指出，根據美國調查發現，減重超過15公斤並且長期沒有復胖的個案，85%的人都保持運動習慣。另外，也有研究指出運動量較少的族群，復胖的體重會更多。且運動可幫助降低6%內臟脂肪，減少腰圍。而飲食控制搭配運動，更可增加一倍體重減輕成功率，隨著運動時間增加，減重的成效也會增加。

為此，台灣營養師嫚嫚也整理了「健康減重三原則」提供給大家參考：

1. 熱量控制+營養均衡：每天減少500-700大卡攝取，並維持營養素均衡攝取。

2. 每週運動至少150分鐘：每次30分鐘有氧運動，每週5天。

3. 保持充足睡眠：睡眠不足平均每天會多攝取385大卡熱量。

▼斷食加運動沒成效？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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最後，台灣營養師嫚嫚提醒，若想控制體重，需要的是整體生活習慣的調整，並且養成健康的生活型態，只運動雖然減重成效不彰，但對減重後的體重維持，以及對健康的好處是確定的，所以還是鼓勵大家努力維持運動習慣，保持身體健康！

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