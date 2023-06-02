脫髮飲食｜生雞蛋小心食到禿！5類食品挽救髮根防脫髮遠離溫泉蛋
脫髮問題，是不少人相當困擾的事，不管是更年期掉髮、雄性禿（地中海）、產後掉髮還是鬼剃頭（斑禿）等，都是需要解決的事。想改善脫髮問題，調節飲食習慣是一大關鍵，有營養師推薦5種食物及2類飲食法，可有效改善脫髮，更表示常吃生雞蛋也是引起脫髮的原因！
生雞蛋致脫髮 全因抗生物素蛋白
有關脫髮成因及改善方法，台灣營養師育群，早前在個人頻道上分享了有關脫髮相關的資訊。她指生雞蛋和脫髮絕對有關係，人體中可自行產生有利頭髮生長的生物素，但生雞蛋中卻有抗生物素蛋白，它會抑制生物素的吸收，影響頭髮、指甲、皮膚等的健康，因此吃得太多生雞蛋會導致身體出現或加劇脫髮的情況，不管是任何類型的脫髮都一樣。
2大飲食法 拯救脫髮危機
營養師提出了關於養髮的飲食叮嚀，對於鬼剃頭（斑禿）和更年期雄性禿（地中海）的男女相當有幫助！
拯救脫髮危機飲食1：地中海飲食法
按圖看地中海飲食法8守則：
地中海飲食，是指希臘、西班牙等環地中海國家的飲食文化。 他們普遍以蔬果、全穀類為主食，搭配適量魚類、禽肉等優質蛋白；並常使用橄欖油、大蒜、洋蔥、番茄、堅果與迷迭香、百里香等新鮮香草調味。不但可預防三高、心血管等疾病，因它具抗炎、抗氧化等功效，能幫助雄性禿患者的頭髮生長和頭皮健康。
但要注意，地中海飲食的食物多為魚類，大型魚類，如旗魚、油魚等體內普遍會有重金屬蓄積的問題，會對頭髮造成負面影響，因此在選擇過程中記得要避免大型魚。
拯救脫髮危機飲食2：無麩質飲食法
據營養師所言，無麩質飲食法可改善因自體免疫疾病所引起的斑禿。因為無麩質飲食可緩解身體的發炎反應，對頭皮和頭髮都有相當正面的影響。
助生髮5大食物 雞蛋都係？
想調理脫髮問題，改善飲食習慣是一大關鍵，有營養師推薦了5種食物，不管是那種禿頭，都可幫助頭髮生長。
按圖看助生髮5大食物：
助生髮1：雞蛋
雞蛋是優質蛋白來源，全熟的雞蛋更可為我們提供生物素，但如上文所說，要注意的熟成度，全生雞蛋的抗生物素蛋白對頭髮有不良影響，就算如溫泉蛋等半熟蛋亦如是。
助生髮2：深綠色蔬菜
深綠色蔬菜如西蘭花等有豐富的維他命B、C、鐵質和葉酸，對毛囊健康很有幫助。
助生髮3：莓果
莓果如士多啤梨、藍莓等都有豐富維他命C、鐵質和多酚，可預防頭皮和毛囊的氧化傷害。
助生髮4：堅果
堅果含有礦物質和微量元素，如鋅、鎂、鈣、硒等，是優質的脂肪酸來源，可減少身體發炎反應，是頭髮生長的重要營養。
助生髮5：瘦肉
如白肉胸肉等，它有豐富的蛋白質、鋅、鐵、B12等營養，可強化及修復毛囊，幫助頭髮生長。
參考資料：台灣營養師育群
有什麼食物會引起脫髮？
據營養師所言，生雞蛋和脫髮絕對有關係，而它會致脫髮，全因當中有抗生物素蛋白。更多解除脫髮危機、助生髮的食物可按此。
有什麼食物助生髮？
深綠色蔬菜如西蘭花等有豐富的維他命B、C、鐵質和葉酸，對毛囊健康很有幫助。更多解除脫髮危機、助生髮的食物可按此。