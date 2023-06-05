芒種廿四節氣｜炎熱多雨易心火盛　中醫推薦烏梅生津茶寧心安神

芒種是夏季的第3個節氣，大家明顯感受到炎熱的氣溫夾雜著雷雨，非常悶熱難耐，而家家戶戶冷氣開始啟動。芒種著重護心、穩定不安的情緒，中醫師今次推介一個茶飲，讓大家在這種天氣下，寧心安神，身心更加舒爽。

攝影：黃偉麟



五月節，謂有芒種穀可稼種矣。（網上圖片）

芒種要注意心血管 勿讓血壓變動過大

古時指導農事的曆法有載：「五月節，謂有芒種穀可稼種矣。」雨水及温度都上升，是下田插秧的好時間。梁楚凝中醫師表示，這個時節天氣悶熱濕度高，如果一直躲在冷氣房中，體內汗液無法通暢發散出來，就容易感到胸悶、心悸、精神不濟及全身乏力等。

心與夏季相應，夏季要注意心血管的保健，別讓血壓忽高忽低或變動過大。中醫師指，夏季正適合宣發春季時瘀滯的煩躁情緒，讓情志通暢。古時智慧提倡夏三月「宜輕清甜淡」，這個茶飲適合夏天多汗、容易口乾，或食欲不佳、腹脹消化不良人士。

芒種時節易心火盛 宜進食寧心安神食物

梁楚凝中醫師發現這個時節心火盛的病人很多，不少市民有失眠、心煩、易怒等情況；宜從日常飲食方面入手處理，如百合、蓮子、大棗、荷葉、茯苓等。

烏梅生津茶

食用建議：

這個茶飲每周飲用1至2次，醫師提示有胃食道逆流或胃腸相關疾病的人，飲用這道烏梅生津茶要適可而止，更不建議把養生茶當水喝。

烏梅生津茶（浸泡 / steep）

3-4人分量 1級難度 15分鐘



材料：

烏梅20克

山楂20克

冰糖適量

水1000毫升



做法：

1）烏梅及山楂必須清洗乾淨後，浸水半小時

2）冷水下烏梅及山楂，水滾後轉細火。

3）逐一放入冰糖，拌勻待冰塊完全溶化。

4）慢火煎煮約15分鐘即成。



不失敗貼士：

~烏梅及山楂須浸水半小時，去除雜質。

~冰糖逐一放入試味，可調節喜歡的甜度。



人體一天所需的總水量主要來源還是應以溫水為主，喝水的方式以少量多次補充，不要等感覺渴了才喝，當腦袋發出口渴的訊息，身體想喝水時，其實體內已呈現缺水狀態了。 中醫師梁楚凝

+ 2

烏梅：味酸、澀，性平。歸肝、脾、肺、大腸經，可生津止渴

山楂：味酸，性甘，微溫。歸脾、胃、肝經，可消食化積

冰糖：味甘、性平，入肺、脾經，可養陰生津，補中益氣

