大腸癌瘜肉｜5種食物踢走瘜肉助防大腸癌！1款每周吃2次減4成風險

大腸瘜肉｜大腸癌症狀｜大腸癌在本港致命癌症中長期排在第二位，2023年大腸癌導致2266人死亡，佔癌症死亡總數的15.2%。而大腸瘜肉是大腸癌的前身，要預防大腸癌，就先預防大腸瘜肉的出現。



大腸功能

大腸主要功能是吸收水分並形成糞便及排出。糞便存在相當多的毒素，長期堆積腸道會刺激腸黏膜，容易產生細胞病變，造成瘜肉增生。再加上高脂肪高熱量的飲食，都較容易長出瘜肉。

大腸癌預防｜5旬漢切20粒瘜肉半年再長！改1飲食習慣即好轉助防癌

瘜肉如何演變成大腸癌？

大腸瘜肉怎樣演變成大腸癌。（台灣肝病防治學術基金會圖片）

大腸瘜肉即大腸黏膜病變，大部分患者初期都沒有明顯症狀，但長時間得不到處理，瘜肉或有機會慢慢變大及出血。

瘜肉主要有兩大類型，腺瘤及增生型瘜肉，腺瘤是蘑菇狀或肉瘤狀的凸出物，這類瘜肉有機會變異為惡性腫瘤，由長出腺瘤到惡化至大腸癌，約需時10年。增生型瘜肉呈扁平狀，這類瘜肉相對而言較為安全，一般會維持良性，惡化變異的機率非常低。

按下圖看大腸癌的6大症狀：

+ 8

大腸癌6大症狀

1. 排便習慣有變：部分病人會出現便秘或腹瀉，甚至兩種情況同時交替出現。

2. 糞便帶血：大腸經過瘜肉時，會因摩擦而破裂出血，排出帶血黏液狀糞便，但出血量不多。

3. 體重減輕：沒減肥但體重減輕，主因是癌細胞急速擴展，消耗身體養分，甚至掠奪身體其他器官或組織的養分等。

4. 常有便意：常常覺得有便意，嚴重時一天去十多次廁所，不時覺得有便意及想排便。

5. 貧血：腫瘤可能有出血現象，如果鐵質攝取不足，則可能發生缺鐵性貧血。

6. 腹痛或腹絞痛：結腸腫瘤可能造成腹痛，結腸阻塞也可能造成下腹疼痛，如果惡性腫瘤引發穿孔，可能導致腹膜炎。

大腸癌預防｜冬菇昆布助防大腸癌 專家教1煮法冬菇抗癌成分多8倍

按下圖看哪5種食物踢走大腸瘜肉：

+ 6

5種食物踢走大腸瘜肉

1）香蕉

香蕉含有豐富的低聚糖，低聚糖是可溶性纖維，有助腸道益生菌的生長，進入腸道後為益生菌提供生長的營養，製造醋酸和乳酸，酸化腸道及抑制有害微生物，可降低腸細胞轉化為瘜肉和癌變的出現，並預防腸道瘜肉生長。

2）無花果

無花果含豐富膳食纖維，膳食纖維不易被人體吸收，進入大腸後會促進腸道蠕動，減少潛在致癌物在腸道中停留時間。膳食纖維在大腸內經細菌發酵，有利通便，保護腸道微生態。無花果大跌價｜惠康fusion4折起/最平竟$1.7個！挑選5招深色就好?

無花果含豐富膳食纖維，進入大腸後會促進腸道蠕動。（資料圖片）

3）咖喱

咖喱含有豐富的薑黃素，具有降脂、抗炎、抗氧化、抗腫瘤等作用。薑黃素可抑制大腸內的黏膜細胞增生，從而抑制瘜肉生成，可使癌細胞病變的速度減慢。

4）洋蔥

洋蔥含有豐富的槲皮素，是一種天然的植物類黃酮，具有止咳化痰、抗氧化、抗腫瘤作用。根據《美國臨床營養期刊》發表的研究報告，每星期進食兩次洋蔥，可減少38％患上大腸癌的風險。

5）紅蘿蔔

紅蘿蔔含有豐富的蘿蔔硫素，能保護動物腸道，減慢腸瘜肉的生長，並令有害細胞自動死亡。美國德州農工健康科學中心的研究報告指，常常食用紅蘿蔔的人，其腫瘤抑制P16基因的表現比較高，是因為蘿蔔硫素能改變人體基因，使身體有能力預防腫瘤生長。

紅蘿蔔含有豐富的蘿蔔硫素，減慢腸息肉的生長。（資料圖片）

哪4種人最容易長出瘜肉？ 瘜肉的生成通常源於情緒壓力，影響肝脾功能，導致體內濕熱邪毒...... 多吃十字花科蔬菜有什麼好處？ 多吃十字花科食物並維持正常排便習慣，能有效地預防瘜肉.....

參考資料：港安醫院／香港中文大學肝臟護理中心