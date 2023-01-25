紅酒營養｜中醫教紅酒2配搭潤肺改善貧血　最佳飲酒時間勿過幾點?

過年中最常見的伴手禮就是紅酒，但對於不喜喝酒的民眾卻有些困擾。



台灣中醫師余雅雯解釋，紅酒只要不飲用過量，對身體是有許多益處的，再配上2種食材烹煮成料理更是美味又養生，她也推薦，可在特定時段飲酒，或是在醉酒後配上特定中藥材解酒，才能最大程度減輕肝臟負擔，幫助排毒。

紅酒配牛肉、梨子養生又美味；喝紅酒最佳時間（按圖👇👇👇）

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從中醫角度看紅酒

余雅雯表示，紅酒在中醫上除了飲用過量不好外，卻對身體有著不少好處。紅酒性溫味甘，適量飲用有助於溫陽補血、緩急止痛、調節情緒等。另外，手腳冰冷、氣血虛弱及婦女宮寒患者，也可以適量飲用來改善貧血，還能有活血暖身、疏通經絡、血液順暢防止心血管瘀阻的功效。

紅酒配牛肉、梨子養生又美味

余雅雯也提供2種食材，可以在製作紅酒料理時一起搭配使用：

1. 紅酒燉牛肉

中醫認為牛肉具有補中益氣、滋養脾胃有化痰息風的療效，適用於氣短體虛、貧血久病的患者，兩者搭在一起更是色香味俱全。

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2. 紅酒煮洋梨

梨子在中醫上有助於養陰生津、滋潤肺胃，而燉煮後的梨子滋陰、潤肺功能更好，對於慢性咳嗽的患者也有增加食療的效果。

喝紅酒的最佳時間

余雅雯也建議，在中醫的時辰上凌晨1點到3點是肝臟排毒的時候，較好的飲紅酒時間是晚上11點前，如果飲酒後有醉酒的情況，可以搭配葛花解酲湯來解酒，葛根、白茅根都是中醫常用來解酒的藥材能加速酒精代謝。要是沒去中藥行，綠豆湯也能幫助解酒，綠豆味甘性寒能清熱解毒，也有助於解酒排毒。

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她也提醒，紅酒屬於溫熱之物會與肝胃互相影響，如果已經熬夜，就不要再飲酒以免引起胃火，而且熬夜還會讓酒精代謝變慢，讓身體活動機能下降，容易跌倒，過年間也要小心，切莫因歡聚而忽略身體健康。

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