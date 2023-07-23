煲水貼士｜早上煲水易有重金屬？煲水2貼士安全飲用要開蓋煲！

喝水不只能夠解渴，也是幫助人體維持正常機能的重要關鍵，不過喝水如果喝錯，很可能就會把有毒物質一起喝下肚。對此，台灣林口長庚紀念醫院臨床毒物科護理師譚敦慈與營養師宋明樺就在網絡節目《明欣醫聊事》上，教大家如何正確飲水、煲水。



喝水有甚麼益處？

宋明樺指出，喝水有非常多好處，不只可以幫助身體代謝毒素，也能增加飽足感、幫助控制體重。而譚敦慈也補充，喝水可以稀釋身體裡的有毒物質，並且加速有毒物質排出，如果身體缺水，則會使頭腦不靈光。

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在家如何煲水？注意取水時間及煲法2大關鍵！

譚敦慈表示，煲水之前，取水也很重要，建議可以先在晚上睡前取好水，盡量不要一早起來再取水去煮，因為晚上大部分人都入睡，水管中的水是不流動的，此時水管可能會釋出重金屬，並累積到早上。而白天、晚餐飯後的活動時間大家都在用水，水流動很快，才不容易有有毒物質殘留。而晚上取好的水，可以馬上煮或是留到隔天早上再煲。

如何煲水才安全？

譚敦慈表示，煲水前也要確認容器是否符合標準，如果是不鏽鋼，可以選用304或316的材質，而玻璃水壺，則要注意選擇不含鉛的。另外，使用沒有過濾的水煮時，記得要先打開抽油煙機，待煲滾後還要再開蓋讓它煲一下，才能讓三鹵甲烷、氯等物質揮發。如果是過濾過的水，直接煲開即可。

有甚麼水不建議喝？

許多人習慣到便利商店買水喝，不過譚敦慈提醒，不建議飲用塑膠容器（如塑膠瓶、杯水）裝的水，因為水在塑膠容器裏面泡久了，可能會有塑膠微粒釋出的風險，因此建議大家外出時，自己用保溫杯帶水。此外，沒有喝完的水，放過夜也不要再喝，因為打開過的水會長菌，建議當日的水當天喝掉，不然就要把它倒掉。

不喜歡喝水、覺得水沒味道該怎麼辦？

有些人不喜歡喝水，認為水沒味道或覺得噁心，對此，宋明樺營養師表示，可以透過在水中加1至2片檸檬片增添風味，不過量不要太多，避免酸度過高，對身體或牙齒造成刺激。

可以喝氣泡水嗎？氣泡水會傷身體嗎？

譚敦慈指出，如果喝氣泡水可以讓不喜歡喝水的人願意補充水分，是一件好事。但要注意的是，如果有胃酸倒流的人，不要喝太多。另外也有研究發現，喝氣泡水會增加食慾，因此也不建議減肥的人飲用。

而宋明樺也補充，不少人會對氣泡水做變化，像是加一些果乾或果醬在裏面，如果是天然的就可以，不過如果是加工品，則不建議經常飲用。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：煮水不是燒開就好，取水時間錯恐把重金屬喝下肚！譚敦慈教你「正確喝水」方法，多數人都不知道】

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