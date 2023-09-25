關節炎｜70%長者有退化性關節炎慎吃5類食物　橄欖油/莓8食物預防

據台灣衛生福利部統計，58歲以上長者，25%的人有關節退化問題，而70歲以上的長者，更有超過70%受到退化性關節炎困擾，當中女性患者多於男性。



70歲以上的長者，更有超過70%受到退化性關節炎困擾。（網上圖片）

飲食有助治療關節炎？

關節發炎可分為急性和慢性，長者最常見的是退化性關節炎，是由於關節勞損而引起，隨著年月增進，關節液分泌減少，關節經長年累月的磨擦而勞損，軟骨變薄，加上保護關節的肌肉及筋腱疲弱及身體過重，日常不正確的姿勢和活動，情況便會更差。

美國註冊營養師Sonya Angelone指出，醫生普遍會開強效藥物治療炎症，這是一個有效的方法，但注意飲食也很重要。 當患者飲食正確、運動、睡眠良好並紓緩壓力時，再配合藥物的治療，這才是最有效的方法。

什麼食物誘發關節炎？

美國風濕病專家博士Amish J. Dave指出，愈來愈多研究發現，某些富含碳水化合物和富含飽和脂肪、糖和鈉的食物，會顯著惡化發炎和隨後的慢性疼痛。另外，含有過量防腐劑或經過高度加工的食物，會增加腸道壞菌的數量，加劇炎症。

長者最常見的是退化性關節炎，是由於關節勞損而引起。（網上圖片）

關節炎患者應避免5類食物

1）過多糖分

糖果、糖分、含糖飲品或食品，都會促進發炎細胞激素的釋放，引起發炎的問題。另外，糖會讓神經發炎腫脹擠壓血管，讓血管無法輸送營養，有機會加劇關節痛楚問題。

2）精緻澱粉質

例如白麵包、米飯及薯片，會促進高級糖化末端氧化劑的產生，從而刺激體內發炎。一些研究指出，低碳水化合物飲食可以減輕膝骨關節炎患者的疼痛症狀。

3）紅肉及加工肉類

含大量飽和脂肪的食物，如紅肉及加工肉類，會引起脂肪組織發炎。不但會增加肥胖及心臟病風險，還會使關節炎發炎惡化。

紅肉及加工肉類，會引起脂肪組織發炎。（網上圖片）

4）油炸食物

美國一個研究指出，慢性發炎與氫化油、一些人造牛油、炸薯條和其他油炸食品中的反式脂肪之間有一定的關聯。高溫烹煮的煎或油炸食物，也會增加發炎的問題。

5）高鹽食物

過多的鈉質會導致骨骼中的鈣流失，增加骨質疏鬆症的風險，一些研究指出，高鹽攝取量可能會增加類風濕性關節炎等自體免疫疾病的風險。

按下圖看關節炎患者有益8大食物：

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對關節炎患者有益8大食物

1）莓類

士多啤梨、藍莓、紅桑子、黑莓等都富含纖維、維他命和礦物質的莓果，含有抗氧化劑花青素，具抗炎作用，可降低患病風險。

莓類含有抗氧化劑花青素，具抗炎作用。（網上圖片）

2）高脂魚類

魚類是蛋白質、EPA和DHA等Omega-3脂肪酸的重要來源，而三文魚、沙甸魚及鯖魚是最好來源之一。這些脂肪酸有效減少炎症，身體會將這些脂肪酸代謝成具分解和保護功能的化合物，因而起了抗炎作用。

3）十字花科蔬菜

如西蘭花、椰菜花及羽衣甘藍等，因此，多吃十字花科蔬菜可攝取抗炎抗氧化劑。另外，十字花科蔬菜富含蘿蔔硫素，這種抗氧化劑可降低導致體內炎症的細胞因子和核因子水平，從而減少炎症。

4）牛油果

牛油果含豐富鉀、鎂、纖維和有益心臟健康的單元不飽和脂肪。而牛油果中的葉黃素，能降低身體的發炎機率。一項51名超重成年人的研究顯示，連續吃牛油果12周的人，其炎症發病比率有所減少。

牛油果中的葉黃素，能降低身體的發炎機率。（網上圖片）

5）綠茶

綠茶的有抗氧化和抗炎特性，所含的兒茶素，可減少促炎細胞因子的產生，以及減少對細胞中脂肪酸的損害，從而抑制炎症，降低患心臟病、癌症、失智症、癡肥和其他疾病的風險。

6）全穀類食物

美國《Nutrients》雜誌 2022 年發表的一篇評論指出，吃全穀物食品對減輕發炎有一定的作用。全穀物含有保護細胞的維他命B和抗氧化劑，同時富含纖維，有助降低壞膽固醇的水平。

美國一篇評論指出，吃全穀物食品對減輕發炎有一定的作用。（網上圖片）

7）薑黃

薑黃中的薑黃素是強大的抗炎化合物，能減少與關節炎、糖尿病和其他疾病相關的炎症。一項研究發現，代謝綜合症患者每日攝入1克薑黃素和黑胡椒中的胡椒鹼，炎症問題顯著下降。

8）特級初榨橄欖油

特級初榨橄欖油是最健康脂肪之一，含有單元不飽和脂肪，有效降低患心臟病、腦癌和其他嚴重健康狀況的風險，一項關於地中海飲食的研究中，連續12個月每日進食50毫升橄欖油的人，炎症問題有所改善。

連續12個月每日進食50毫升橄欖油的人，炎症問題有所改善。（網上圖片）

參考資料：U.S.NEWS／National Institutes of Health