【芝麻營養】護骨紓緩關節炎芝麻6大功效！黑白芝麻好處不同

芝麻，既可以作為主角出現在不同的甜品中，例如中式甜品的芝麻卷、芝麻糊；又可以作為裝飾點綴，令菜式吸引力大增；亦可以做成不同的調味料，為食物增添香氣和滋味。我們對芝麻並不陌生，一顆小小的芝麻，原來它的營養價值還很高呢！

常聽人以「芝麻綠豆」形容一些不足掛齒的小事，令人一直都以為芝麻的營養價值和功效跟它的大小一樣微不足道，但原來它亦是「超級食物」之一，而且它的好處亦不只是潤腸烏髮呢！

別看芝麻這麼小，它的功效卻很大呢！（freepik)

按圖查看芝麻的好處:

+ 11 + 10 + 9

1. 維持心血管健康

芝麻中含有豐富的不飽和脂肪，如亞麻油酸，吸收適量的多元不飽和脂肪酸可降低血液中的膽固醇水平，亦可以稀釋血液濃度和降血壓。而且芝麻的植物固醇是在各種堅果中最高的，每100克大概有400至413毫克的含量，植物固醇可以阻止人體吸收腸道內的壞膽固醇，維持心血管健康。

除了亞麻油酸，芝麻亦有其他成分可以保護心血管，例如有「血管清道夫」之稱的芝麻酚，它不但能降低血液中的膽固醇，亦可以預防動脈硬化。而芝麻中的色胺酸則可以穩定血壓及安定神經。

2. 提升免疫力

芝麻蘊含著多種有助保護身體免疫系統的營養素，例如鋅、硒、銅、維他命B6、維他命E等等。當中的鋅可以促進白血球的生長，幫助發現和撃退入侵我們身體的微生物。而每食用分量（30克，約3湯匙）的芝麻，則可提供每日鋅攝取量的20%。

3. 舒緩關節炎

在芝麻中發現的芝麻素(Sesamin)有著消炎和抗氧化的作用，可以保護軟骨和關節。據一個為期兩個月的研究顯示，一群有膝蓋關節痛的病人每天吃約40克的芝麻粉，並配合藥物治療，它們的疼痛感減低了63%，而只以藥物治療的只能令他們的疼痛感降低22%，可見芝麻有助減輕關節疼痛。

4. 潤腸通便:

芝麻含豐富的膳食纖維，每食用份量(30克，約3湯匙)的芝麻便可以提供3.5克的纖維，是每日建議攝取量的12%。加上芝麻中大量的油脂類，可以潤腸通便，預防便祕，保持腸道健康。

5. 護膚美顏:

芝麻可以減慢皮膚中的脂質過氧化，亦可阻隔危害細胞的自由基積聚，不但可以令皮膚保持白皙潤澤，亦可防止患上各種皮膚炎。而且，在中醫的角度來說，芝麻亦有養血的功效，令到我們的皮膚變得細緻紅潤有光澤。

6. 補鈣護骨:

芝麻含有豐富的鈣質，根據香港衛生署的資料顯示，每100克經過烤熟的芝麻就有989毫克的鈣，而100克的牛奶只有125毫克的鈣。一個成年人每天的鈣質建議攝取量則為800至1000毫克，可見芝麻的高鈣量。因此，經常食用芝麻可以為我們身體補充鈣質，於小朋友而言，可以促進骨骼、牙齒等發育；於成人而言，則可以護骨，並防止因為缺鈣和鈣質流失而造成的骨質疏鬆。

黑白芝麻又有甚麼不同呢? (freepik)

市面上我們常買到的芝麻多為黑、白兩種，但原來它們除了顏色上的不同，營養價值亦有所不同。黑芝麻與白芝麻的最大分別莫過於是顏色上的差異，黑芝麻是黑色，因此它比白芝麻含更高的花青素。

按圖查看黑白芝麻的分別：

+ 4 + 3 + 2

黑芝麻中有著高含量的花青素，而花青素則是有名的抗氧化劑，可以幫助抵抗自由基對細胞的破壞，防止癌細胞增生，亦可以增加免疫力。而黑芝麻亦經常被喻為烏髮聖品，可增加人體內的黑色素，幫助頭髮生長。相比起白芝麻，黑芝麻的微量元素更高，不論是鈣質、鐵質、膳食纖維，或是維他命E，黑芝麻都比白芝麻多，不但更能提高免疫力，亦能補腦、預防糖尿病等等。

小總結：黑芝麻比白芝麻更有藥用價值。

而白芝麻比黑芝麻有著更高的油脂，這些油脂多屬健康的不飽和脂肪酸，亦有豐富的芝麻素、芝麻酚、芝麻醇，有助抗氧化，因此白芝麻亦是營養豐富的食物。由於白芝麻的油脂較高，而且比黑芝麻更為香氣馥郁，適合榨油，或製成不同的料理，亦適合作為不同菜式的點綴裝飾。

小總結：白芝麻更適合做成不同的菜式和榨油。

不論是黑芝麻或是白芝麻都有著豐富的營養，大家可以根據自己的需要選取合適的芝麻。而這兩者的脂肪含量都很高，因此應適量攝取，避免在獲得健康效果之前已有肥胖問題。

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參考資料：Healthline/NDTV