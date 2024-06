iOS 18|WWDC 2024 Apple蘋果發布會 6月Event文字直播/附連結|6月蘋果發布會事前預言將集中在軟件之上,公開近年最大規模更新的 iOS 18 作業系統,尤其會將SIRI砍掉重練,令它追上現時ChatGPT AI力,結合iPhone提供更多強勁功能。周二(6月11日)凌晨01:00 HashTECH01 會為大家即時文字直播更新,一齊直擊今次發布會。(內容持續更新)



12:23|WWDC 2024 仲有半小時就開始了

It’s going to be Absolutely Incredible!

蘋果高級行銷副總裁Greg Joswiak在X(原Twitter)曾在WWDC 2024的相關宣傳發文中,寫了一句「It’s going to be Absolutely Incredible! 這將會絕對難以置信」,「A」和「I」都是大寫字母,換言之今屆WWDC主題勢必會是AI人工智能。

外媒預言 WWDC 24將集中強攻軟件, iOS 18 加入的 AI 功能將為全晚的重頭戲,更預言會是 iPhone 近年來最大規模的更新,以人工智能(AI)功能為核心重點的發布會。MacRumors 早前分析了 iOS 18 將引入的 AI 功能,包括了讓身障使用者只需用眼神就能操控手機和平板的功能,而傳聞中的改良有以下幾項:

1)Apple Music 可根據使用者情緒自動生成歌單



2)Pages 文書處理軟體提供AI輔助寫作



3)Keynote 簡報應用程式透過 AI 自動建立簡報



4)Xcode 開發工具具備AI輔助編程能力



5)Spotlight搜尋效能因AI優化而提升



6)Siri 融入大型語言模型,支援自然對話及個人化服務



7)Siri 將與訊息App深度整合,主動建議回覆內容



8)用戶可用語音命令控制 Siri 執行更複雜的工作自動化流程



