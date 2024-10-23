iOS 18.1下週推出　AirPods Pro 2搭配iPhone開展臨床級聽力測試

蘋果公司近日宣佈，將在下周推送iOS 18.1正式版，為iPhone用戶帶來一系列全新的功能和改進。其中，最令人矚目的更新是為AirPods Pro 2耳機增添了「臨牀級」助聽器功能，這一功能已獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）的批准，將為用戶帶來更加智能和貼心的聽覺體驗。



AirPods Pro 2變身「臨牀級助聽器」（apple）

據悉，在即將發布的iOS 18.1正式版中，AirPods Pro 2將新增聽力保護模式和「臨牀級」助聽器模式。聽力保護模式默認啟用，能在各種聆聽模式下提供被動降噪功能，有效保護用戶在嘈雜環境下的聽力。

而「臨牀級」助聽器模式則更為先進，用戶需通過AirPods Pro 2和iPhone進行簡短的聽力測試，系統會根據測試結果創建個性化的「聲音配置文件」，並根據用戶的聽力需求動態調整聲音，幫助用戶更清晰地聽到外界的聲音。

iOS 18.1下週推出（中關村在線提供）

這一聽力測試過程簡單快捷，大約只需五分鐘即可完成。測試會提示用戶在聽到不同音量和音調時做出反應，系統會基於這些反應來生成個性化的聽力配置文件。蘋果表示，這些配置文件將自動應用於音樂、電影、遊戲、電話等多種場景，無需用戶手動調整設置，即可享受最佳的聽覺體驗。

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值得注意的是，AirPods Pro 2的助聽器功能主要針對輕度至中度聽力受損的用戶。通過這一功能，用戶可以更加清晰地聽到對話和周圍環境的聲音，從而更好地參與社交活動，保持與周圍人和環境的聯繫。然而，對於患有更嚴重聽力障礙的用戶，可能無法使用這一助聽器功能。

除了新增的助聽器功能，iOS 18.1正式版還將帶來其他多項改進和更新。例如，為海外用戶帶來了Apple Intelligence首批功能更新，包括新增寫作工具、Siri改進、摘要和智能回覆等功能。這些功能將進一步提升iPhone的智能化水平，為用戶提供更加便捷和高效的使用體驗。

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