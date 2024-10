PS5雙11限時4折｜主機$2399起、遊戲$158起｜優惠最高慳$1580

雙11優惠!PS5主機$2399起、遊戲大作$158起|PlayStation今年雙11再度推出精彩優惠,讓玩家搶先體驗最新硬件與遊戲軟件。無論是想入手全新主機,還是渴望擁有最新配件,都能在這場PlayStation雙11狂歡節尋獲心頭好。



主機新品大促 PS5系列劃算入手良機

對於想要入手全新PS5主機的玩家來說,此次雙11絕對是不容錯過的大好時機。PS5標準版主機原價3780港元,現已優惠價3199港元;S5數位版原價2980港元,優惠價2399港元。同時,配備《地平線 山之呼喚》遊戲的PSVR2套裝包,原價4980港元,優惠價2999港元,為玩家帶來沉浸感十足的游戲體驗。

PS5 Slim 光碟版或數碼版都有減價。

除了主機本體,Dualsense無線手柄同樣有不同色彩可供選擇,原價588港元起,優惠價499港元起,讓玩家能購入多套手柄,與好友一同暢玩各式遊戲。而PULSE系列耳機也是本次優惠的焦點之一,PULSE Elite無線耳機原價1099港元,優惠價949港元;PULSE Explore無線耳塞式耳機原價1580港元,優惠價1348港元。無論是遊戲還是影音娛樂,這些配件都能為玩家帶來全新的極致體驗。

PSVR 2連《地平線》三千有找,非常抵玩。(黃寶瑩 攝)

熱門遊戲大促 最高可享4折優惠

除了硬件產品,本次PlayStation雙11活動同時推出了多款熱門遊戲的折扣優惠。其中包括:

《UNCHARTED: 盜賊傳奇合輯》原價398港元,優惠價158港元

《劍星》原價568港元,優惠價398港元

《浪人崛起》原價568港元,優惠價308港元

《跑車浪漫旅 7》原價568港元,優惠價238港元

《God of War Ragnarök》原價568港元,優惠價238港元

《Helldivers 2》原價308港元,優惠價238港元

《The Last of Us Part I Remake》原價568港元,優惠價238港元

《The Last of Us Part II Remastered》原價398港元,優惠價308港元

《地平線 西域禁地完全版》原價468港元,優惠價308港元

《Marvel's Spider-Man 2》原價568港元,優惠價308港元

《宇宙機器人》原價468港元,優惠價398港元

諸如此類的熱門大作,無論是經典IP還是全新作品,在本次促銷中均能享受高達4折的超值優惠。對於那些一直想入手但遲遲未購買的玩家來說,此次絕對是最佳時機。

此次PlayStation雙11優惠活動將於11月7日至14日期間舉行,數量有限,喜歡的玩家務必把握良機,搶先入手。